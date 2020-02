Video/ Bologna Brescia (2-1): highlights e gol. I felsinei ribaltano le rondinelle!

Il video con gli highlights e i gol di Bologna Brescia 2-1 inaugura la 22^ giornata di Serie A che ha visto i felsinei battere in rimonta le rondinelle. Seconda vittoria consecutiva per la formazione allenata da Sinisa Mihajlovic che già nel derby con la SPAL aveva recuperato da una situazione di svantaggio e anche contro gli uomini di Corini, pur partendo con il piede giusto sfiorando il bersaglio grosso con Palacio incapace di saltare Joronen, è stata costretta a inseguire gli avversari. Che patiscono le iniziative dei rossoblù ma poi sbloccano la contesa grazie a un calcio di rigore provocato da Mbaye che si era fatto scappare Dessena e l’unico modo per impedirgli di andare in porta, a quel punto, era abbatterlo. Dagli undici metri Torregrossa batte Skorupski, prima dell’intervallo Orsolini rimette le cose a posto. Poi nella ripresa il portiere finlandese sale in cattedra dicendo di no a Barrow e Soriano, la traversa ferma Skov Olsen ma a ridosso del novantesimo arriva la zampata di Bani che fa impazzire il Dall’Ara. Bologna che sale quindi a 30 punti in classifica e si avvicina alla zona Europa, altro che salvezza tranquilla, Mihajlovic e i suoi puntano in alto! Ennesima delusa per Cellino che sta pensando di dare nuovamente il benservito a Corini che paga i – pochissimi – risultati raccolti nonostante le prestazioni più che dignitose. Ma per rimanere nella massima categoria bisogna badare alla sostanza e quando si occupa l’ultimo posto il bel gioco fine a se stesso non serve assolutamente a nulla, soprattutto se poi i punti continuano a non arrivare.

NUMERI E STATISTICHE

Diamo anche un po’ di numeri che hanno caratterizzato la sfida tra Bologna e Brescia: 65% di possesso palla per i felsinei che hanno fatto la partita dal primo al novantesimo minuto, in effetti il momentaneo vantaggio delle rondinelle è arrivato in maniera fortuita sulla disattenzione di Mbaye che ha regalato un calcio di rigore agli avversari per essersi fatto sfuggire l’accorrente Dessena. Le 4 parate di Joronen non sono bastate a salvare la squadra di Corini (nuovamente in bilico) dalla quindicesima sconfitta in campionato. Gli uomini di Mihajlovic con 7 tiri in porta non hanno mai fatto dormire sonni tranquilli alla coppia di centrali formata da Cistana e Chancellor che hanno comunque cercato di arginare le avanzate degli attaccanti rossoblù. L’85% di precisione Nei passaggi è la confera di come la squadra emiliana curi la fase offensiva cercando di minimizzare gli errori e concedere meno ripartenze possibili agli avversari. Con un paio di palle gol sciupate in malo modo, Palacio si è attirato numerose antipatie tra i suoi stessi tifosi che poi lo avranno sicuramente perdonato quando ha confezionato l’assist decisivo per Bani. Orsolini diventa il miglior marcatore del Bologna con 6 reti in campionato, un elemento che tornerà sicuramente utile anche al ct Mancini in vista di Euro 2020.

VIDEO BOLOGNA BRESCIA, GOL E HIGHLIGHTS





