Video/ Bologna Cagliari (2-0): highlights e gol. Arnautovic affossa Mazzarri!

VIDEO BOLOGNA-CAGLIARI (2-0): LA SINTESI

Allo Stadio Renato Dall’Ara il Bologna supera il Cagliari per 2 a 0. Nel primo tempo sono senza dubbio i padroni di casa allenati da mister Mihajlovic a prendere subito in mano le redini del match cercando di proporsi pericolosamente in zona offensiva già al 1′ con il cross di De Silvestri indirizzato verso Arnautovic ma incappando in una deviazione in calcio d’angolo. Le emozioni scarseggiano e gli ospiti guidati dal tecnico Mazzarri faticano ad uscire dalla propria metà campo in maniera efficace.

I minuti scorrono sul cronometro ed i sardi mancano una buona opportunità al 12′ quando nè Pavoletti nè Joao Pedro deviano il cross di Zappa da distanza ravvicinata. Gli emiliani non fanno di meglio al 18′ col nuovo lancio di De Silvestri ed il ritmo della partita resta decisamente basso. Nel finale del primo tempo entrambe le compagini producono quasi nulla sul piano del gioco ed intorno alla mezz’ora Zappa non era stato in grado di battere Skorupski a causa del pressing di Medel.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa il copione sembra volersi ripetere rispetto a quanto ammirato nel corso della frazione di gioco precedente ma in questo nuovo avvio il Bologna appare molto più incisivo, riuscendo pure a passare in vantaggio al 49′ grazie alla rete messa a segno da De Silvestri, su assist di Medel e liberato dal velo di Arnautovic a spiazzare la retroguardia degli isolani. Nell’ultima parte dell’incontro gli emiliani colgono un palo con Sansone all’83’ ed i sardi, rimasti in inferiorità numerica a partire dal 90′ a causa dell‘espulsione per rosso diretto di Caceres, reo di aver provato a rifilare una pallonata a Dominguez, si disperano quando Skorupski salva la porta nel recupero al 90’+4′. Ci pensa un ottimo Arnautovic a chiudere i conti definitivamente al 90’+6′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Davide Massa, proveniente dalla sezione di Imperia, oltre ad aver espulso Caceres con un rosso diretto, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Svanberg, Hickey e Medel da un lato, Joao Pedro e Pavoletti dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo undicesimo turno di campionato permettono al Bologna di salire a quota 15 nella classifica della Serie A mentre il Cagliari non si muove, rimanendo fermo con i suoi 6 punti.

IL TABELLINO

Bologna-Cagliari 2 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 49′ De Silvestri(B); 90’+6′ Arnautovic(B). Assist: 49′ Medel(B); 90’+6′ Sansone(B).

BOLOGNA (3-4-1-2) – Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg(72′ Binks), Hickey; Soriano(86′ Skov Olsen); Barrow(72′ Sansone), Arnautovic. Allenatore: Mihajlovic.

CAGLIARI (4-4-2) – Cragno; Zappa(85′ Pereiro), Godin, Carboni(69′ Caceres), Lykogiannis; Nandez, Marin, Strootman(59′ Bellanova), Deiola(69′ Farias); Pavoletti, Joao Pedro. Allenatore: Mazzarri.

Arbitro: Davide Massa (sezione di Imperia).

Ammoniti: 40′ Svanberg(B); 68′ Joao Pedro(C); 71′ Hickey(B); 90′ Medel(B); 90’+3′ Pavoletti(C);

Espulsi: 90′ Caceres(B).

