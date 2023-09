Video/ Bologna Cagliari (2-1) gol e highlights: Fabbian mette il timbro e i tre punti (Sreie A)

Bologna Cagliari, come da previsioni sono gli emiliani ad avere il pallino del gioco e a creare le prime occasioni interessanti, che però non vengono finalizzate dal reparto offensivo. Prima di tutto il numero dieci Karlsson libera un tiro dai venticinque metri che si spegne di pochissimo a lato, mentre sempre l’ex AZ dopo un corner mette in mezzo un pallone velenoso ma di cui nessuno approfitta. Il Cagliari difende bene e rende difficile il gioco e la sua creazione di azione alla squadra di Thiago Motta, che oltre ad affidarsi alle giocate del suo numero dieci ha pochi spunti e poche idee, questo soprattutto perché il Cagliari marca benissimo a uomo soprattutto in questa sessione di gioco.

Al Dall’Ara termina il primo tempo della diretta di Bologna Cagliari, squadra di casa che va a riposo sul risultato di uno a zero contro per la grande rete di Luvumbo che in contropiede finalizza l’unica azione pericolosa del match. Fino a questo momento almeno. Il Bologna infatti lascia sempre una porzione di campo scoperta e giocando con la difesa cosi alta è davvero complicato pensare di non subire goal. Ma i rossoblu non sono rimasti inermi e sempre con Karlsson hanno provato a pareggiare subito il match, una cosa che però non riesce perché il fantasista ha bisogno di supporto. Dopotutto il calcio è uno sport di squadra.

BOLOGNA CAGLIARI, IL SECONDO TEMPO

Ricomincia il secondo tempo di Bologna Cagliari con le due squadre che iniziano questa nuova sessione di gioco a ritmi molto più lenti, ma il risultato è più o meno lo stesso ossia con il Bologna a fare la partita e il Cagliari a difendere bene e semmai, ripartire in contropiede. I padroni di casa sono molto bravi e arrivano facilmente dentro l’area di rigore avversaria ma spesso mancano l’ultimo passaggio, da notare infatti come da un cross di Moro Ferguson la spizza di testa per la punta centrale ma proprio questo appoggio è arrivato troppo lento, diventando facile preda del difensore cagliaritano. Arriva poi il pareggio da parte di Zirkzee.

Termina Bologna Cagliari, da mettersi le mani nei capelli per tutti i tifosi della squadra casalinga che ha sciupato con la S maiuscola l’occasione di portare i primi tre punti stagionali alla corte di Thiago Motta, infatti su calcio di rigore il neoentrato Orsolini prende in pieno la traversa. Da questo nasce una delle azioni più pericolose del Cagliari che sempre con Luvumbo, il più in forma dei suoi per distacco parte in contropiede, supera un marcatore e mette in mezzo per l’esterno destro che però non riesce a prendere il pallone. Alla fine riesce a fare gol il giocatore in prestito dall’Inter Fabbian.

BOLOGNA CAGLIARI, IL TABELLINO

BOLOGNA: Skorupski L. (Portiere), Posch S. (dal 38′ st De Silvestri L.), Beukema S., Lucumi J., Kristiansen V., Aebischer M. (dal 39′ st El Azzouzi O.), Moro N. (dal 22′ st Urbanski K.), Ndoye D. (dal 22′ st Orsolini R.), Ferguson L., Karlsson J. (dal 41′ st Fabbian G.), Zirkzee J.. A disposizione: Bonifazi K., Calafiori R., Corazza T., Gasperini T. (Portiere), Ravaglia F. (Portiere) Allenatore: Motta T..

CAGLIARI: Radunovic B. (Portiere), Zappa G. (dal 21′ st Oristanio G.), Dossena A., Wieteska M., Augello T. (dal 26′ st Azzi P.), Nandez N. (dal 1′ st Di Pardo A.), Sulemana I., Makoumbou A., Jankto J. (dal 21′ st Deiola A.), Luvumbo Z., Petagna A. (dal 1′ st Shomurodov E.). A disposizione: Aresti S. (Portiere), Goldaniga E., Obert A., Prati M., Scuffet S. (Portiere), Viola N. Allenatore: Ranieri C..

Reti: al 15′ st Zirkzee J. (Bologna) , al 45′ st Fabbian G. (Bologna) al 22′ pt Luvumbo Z. (Cagliari) .

Ammonizioni: al 40′ pt Ferguson L. (Bologna) al 25′ st Sulemana I. (Cagliari), al 45’+3 st Makoumbou A. (Cagliari)

