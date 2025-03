VIDEO BOLOGNA CAGLIARI, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Renato Dall’Ara il Bologna ribalta il risultato sconfiggendo il Cagliari in rimonta per 2 a 1. Nelle prime battute della sfida sono i Felsinei a cercare di dare subito uno scossone alla partita provando a colpire da fuori area con uno spunto di Calabria, intorno al 3′.

Dopo l’opportunità non capitalizzata da Castro e Fabbian al 16′, sono invece i sardi a sbloccare il match con il gol firmato al 22′ da Piccoli, bravo a sfruttare l’assist di Augello per far centro di testa. I tentativi di Dominguez del 32′ e di Castro del 43′ non si rivelano poi così producenti per gli uomini allenati da mister Italiano.

Nel secondo tempo viene assegnato un calcio di rigore al Bologna, a causa di un fallo commesso da Felici nei confronti di un altro subentrato come Cambiaghi, che Orsolini trasforma implacabilmente per la rete del pari al 49′. Il portiere dei cagliaritani Caprile tiene quindi a galla i suoi parando su Freuler al 52′, Castro al 54′ ed pure sulla deviazione del collega Zappa al 55′. Tuttavia, Orsolini firma comunque la rete del raddoppio, su suggerimento di Cambiaghi, al 56′. Nel finale è Odgaard, partito dalla panchina, a sfiorare l’eventuale tris al 64′.

VIDEO BOLOGNA CAGLIARI: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS