Video/ Bologna Empoli (0-0): highlights. Arnautovic e Di Francesco sbattono sui legni

A dispetto del risultato finale di 0-0, Bologna-Empoli è una partita che ha fornito molti spunti di interesse, a cominciare dai nuovi acquisti sia da una parte che dall’altra. Nelle fila dei felsinei c’era molta attesa per il debutto di Aebischer che però è entrato a soli dieci minuti dal novantesimo, di sicuro arriveranno presto altre occasioni per vederlo all’opera. Molto più coraggiose invece le scelte di Andreazzoli che ha deciso di rimpiazzare il partente Ricci con il giovane Asllani, mentre Verre ha fatto il suo ingresso in campo nella ripresa sfiorando il gol a pochi passi da Skorupski. I toscani recriminano anche per il palo scheggiato da Di Francesco, nel secondo tempo gli ospiti hanno giocato certamente meglio mentre i padroni di casa hanno vedere le cose migliori nei primi quarantacinque minuti, con Arnautovic che ha scheggiato la traversa con un missile dai 30 metri, mentre Orsolini non è riuscito a inquadrare il bersaglio poco prima dell’intervallo. Se non altro le due squadre sono riuscite a muovere la classifica, in particolare quella di Mihajlovic che veniva da tre sconfitte di fila e che ha dovuto ridimensionare giocoforza le proprie ambizioni, con l’Europa che oggi è diventata una chimera.

VIDEO BOLOGNA EMPOLI 0-0, LE DICHIARAZIONI

Anche se non è arrivata la vittoria, Aurelio Andreazzoli non lesina i complimenti ai suoi: “Ho chiuso gli occhi sia sul palo di Di Francesco che sulla traversa di Arnautovic. Al di là di questo è stata una partita molto combattuta e spettacolare sebbene nessuna delle due squadre abbia segnato, abbiamo giocato a viso aperto così come gli avversari, sono venute fuori tante giocate interessanti e molte occasioni da gol, è uno 0-0 anomalo che non dice la verità sull’andamento del match, mi ritengo soddisfatto della prestazione e un punto al Dall’Ara non è mai da buttare via”. Finalmente qualche piccolo spiraglio di ottimismo per Sinisa Mihajlovic: “Rispetto alle ultime gare abbiamo fatto un piccolo passo in avanti, i ragazzi hanno cercato di vincere fino all’ultimo ma abbiamo anche rischiato di perderla, dopo tanto tempo abbiamo recuperato diversi giocatori, durante la sosta abbiamo lavorato molto bene, non siamo ancora al 100% ma abbiamo imboccato la strada giusta”.

VIDEO BOLOGNA EMPOLI 0-0, IL TABELLINO

BOLOGNA-EMPOLI 0-0

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Vignato (87’ Dijks), Svanberg (80’ Aebischer), Schouten, Soriano (69’ Barrow), De Silvestri (69’ Kasius); Orsolini (80’ Sansone), Arnautovic. All. Sinisa Mihajlovic.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Viti, Romagnoli, Parisi (70’ Cacace); Zurkowski, Asllani, Bandinelli (61’ Benassi); Henderson (61’ Verre), Bajrami (70’ Di Francesco); Pinamonti (88’ La Mantia). All. Aurelio Andreazzoli.

ARBITRO: Francesco Cosso (Sez. di Reggio Calabria).

AMMONITI: 23’ Schouten (B), 31’ Asllani (E), 40’ De Silvestri (B), 40’ Bandinelli (E), 59’ Parisi (E), 90’ Cacace (E).

RECUPERO: 0’ pt, 4’ st.

