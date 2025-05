VIDEO BOLOGNA GENOA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Renato Dall’Ara il Genoa chiude in bellezza il suo campionato sconfiggendo il Bologna in trasferta per 3 a 1. In apertura di primo tempo gli uomini allenati da mister Italiano, fresco di rinnovo di contratto col club, collezionano almeno tre occasioni fallite con Ndoye, Ferguson e pure Orsolini.

Lo stesso capitano non si intende poi con Castro al 16′ e, sul fronte opposto, il Grifone trova invece il modo per spezzare l’equilibrio di partenza grazie al gol firmato da Vitinha, bravo a completare lo schema sul calcio d’angolo battuto da Martin verso il 17′. La reazione bolognese è affidata ad Aebischer che però non supera Siegrist intorno al 22′ ed è anzi Venturino a siglare la rete del raddoppio al 26′ tramite un’azione personale. Neanche Ndoye riesce a ridurre il distacco al 33′ e c’è spazio piuttosto per il tris calato sempre da Venturino, il quale realizza una doppietta personale su assist di Vitinha al 43′.

Nel secondo tempo gli sforzi compiuti dai Peltroniani si traducono in un paio di chances non capitalizzate con Ferguson al 54′ ed il neo entrato De Silvestri al 55′. Il solito Riccardo Orsolini porta a 14 il suo bottino per quanto riguarda la classifica marcatori del massimo campionato accorciando le distanze per gli emiliani al 64′, su suggerimento di Casale.

Nell’epilogo del match sia Cambiaghi che Casale si dimostrano inefficaci tra l’86’ ed il 90’+1′. Questa vittoria assegna tre nuovi punti al Genoa che in questo modo raggiunge quota 43 nella graduatoria finale della Serie A per la stagione 2024/2025. La sconfitta conferma invece il Bologna a 62 punti, qualificato per la fase a gironi dell’Europa League in quanto vincitore della Coppa Italia.

VIDEO BOLOGNA GENOA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS