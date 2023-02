Video/ Bologna Inter (1-0) gol e highlights: Orsolini match winner (Serie A)

VIDEO BOLOGNA INTER (1-0): LA PARTITA

L’Inter rivive i fantasmi della scorsa stagione sportiva e cade nuovamente al “Renato Dall’Ara” di Bologna. Un gol di Orsolini nella ripresa condanna i nerazzurri alla sconfitta e, di fatto, spegne definitivamente i sogni scudetto di Brozovic e compagni. Il ritardo in classifica dal Napoli, infatti, è ora di 18 punti, un abisso. Per i rossoblù di Thiago Motta, invece, il sogno Conference League è più vivo che mai grazie al quarto successo nelle ultime cinque partite. Il Bologna non ha timori reverenziali e mostra di avere più gamba rispetto all’Inter reduce dalle fatiche europee. Si gioca su un campo ridotto ad un pantano per larghi tratti e l’Inter fatica a palleggiare mentre i rossoblù aggrediscono alti, vincono molti duelli e hanno più intensità. E nel primo tempo il Bologna potrebbe anche passare in vantaggio: passaggio a rimorchio dalla corsia di sinistra di Ferguson per Barrow, l’attaccante calcia verso la porta insaccando il pallone all’angolino dove Onana non può arrivare. Sulla traiettoria, però, c’è Dominguez in posizione irregolare e l’arbitro annulla la rete dopo il consulto VAR. Poi Cambiaso impegna Onana che para, palla a Soriano che spara ma viene fermato dalla traversa. La gara cambia quando Darmian e Bastoni vengono alzati e iniziano a partecipare di più alla manovra: la mossa paga perché la squadra arriva alla conclusione in maniera pericolosa con Mkhitaryan, Lautaro Martinez e Calhanoglu.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: il Milan stende l'Atalanta!

La ripresa inizia con un cambio in casa Inter: rimane negli spogliatoi De Vrij, al suo posto Acerbi. I nerazzurri partono con il piede sull’acceleratore e al 3′ sfiorano il vantaggio: cross dalla destra che arriva sul lato posto dove c’è Calhanoglu, il centrocampista calcia altissimo con la porta spalancata. Al 20′ Posch spaventa Onana ma la sua conclusione si spegna a lato di poco. Gli ingressi di Barella e Dzeko per Mkhitaryan e Lukaku danno nuova linfa ai nerazzurri che proprio con l’attaccante bosniaco vanno vicini al vantaggio: traversone dalla sinistra di Acerbi per l’ex Roma che calcia di prima intenzione ma trova la respinta di Skorupski. Alla mezz’ora il gol vittoria del Bologna: recupero di Schouten che serve subito in profondità lo scatto di Orsolini. L’attaccante rossoblu sfrutta uno spazio di fronte a lui per avanzare, entrare in area e battere Onana. L’Inter prova il forcing ma non arrivano occasioni importanti: al triplice fischio esulta la formazione di Thiago Motta che continua a credere nel ritorno in Europa. Per l’Inter notte fonda e secondo posto a rischio.

Diretta/ Udinese Spezia (risultato finale 2-2): Nzola fa doppietta

VIDEO BOLOGNA – INTER (1-0): IL TABELLINO

BOLOGNA: Skorupski; Posch, Sosa, Lucumi, Cambiaso; Schouten (87′ Medel), Dominguez; Orsolini (87′ Aebischer), Ferguson (83′ Moro), Soriano (83′ Kyriakopoulos); Barrow (87′ Raimondo). A disposizione: Bardi, Ravaglia, Soumaoro, Lykogiannis, Pyyhtia, De Silvestri. Allenatore: Thiago Motta

INTER: Onana; Darmian, De Vrij (46′ Acerbi), Bastoni; Dumfries (67′ D’Ambrosio), Mkhitaryan (63′ Barella), Brozovic (82′ Carboni), Calhanoglu, Gosens; Lukaku (63′ Dzeko), Lautaro Martinez. A disposizione: Handanovic, Cordaz, Gagliardini, Bellanova, Asllani, Zanotti. Allenatore: Simone Inzaghi

Reti: 76’ Orsolini

Ammoniti: De Vrij, Dumfries, Dominguez

Probabili formazioni Juventus Torino/ Diretta tv: Locatelli e Aina squalificati

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI BOLOGNA INTER











© RIPRODUZIONE RISERVATA