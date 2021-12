Video/ Bologna-Juventus (0-2) gol e highlights: bianconeri ok nella nebbia (Serie A)

VIDEO BOLOGNA JUVENTUS (0-2): DECIDONO MORATA E CUADRADO

La Juventus vince in casa del Bologna grazie ad un gol per tempo, Morata e Cuadrado, ed aggancia la Roma corsara a Bergamo a quota 31 punti in classifica. Andiamo a rivivere tutte le emozioni della gara. Barrow prova ad involarsi verso l’area avversaria, c’è la grande chiusura di Bonucci. Morata! La sblocca la Juventus dopo appena cinque minuti di gioco! Cuadrado recupera la sfera e serve per Bernardeschi che legge il taglio di Morata. Lo spagnolo in area non sbaglia. Al Dall’Ara scende una nebbia impressionante, la visibilità non è ottimale. Hickey la mette in mezzo ma non trova nessuno. Bologna che prova ora a reagire allo svantaggio. Soriano prova ad imbucare per Barrow, ottima la chiusura di De Light.

Altra palla sanguinosa persa dal Bologna. Recupera palla Morata che serve Rabiot, il tiro da fuori area vede l’ottima risposta di Skorupski. Abbiamo raggiunto il quindicesimo minuto di gioco, decide al momento Morata. Dominguez tira e trova la deviazione di Bonucci, arriva Svanberg che in rovesciata sfiora il pari. Barrow ci prova con il sinistro ma non inquadra lo specchio. Ammoniti Dominguez e McKennie. Theate dalla lunga distanza non crea problemi. Bologna che ha comunque alzato il baricentro. Dominguez la mette in mezzo, libera la difesa della Juventus. Manca pochissimo alla fine della prima frazione con il Bologna che fatica nella fase offensiva. Barrow la mette sui piedi di Svanberg da calcio d’angolo, para facile il portiere avversario. Termina la prima frazione tra Bologna e Juventus.

VIDEO BOLOGNA JUVENTUS: IL SECONDO TEMPO

Kean controlla male la sfera, Arnautovic torna in difesa e lo chiude. Rabiot ferma con un fallo Svanberg, punizione per i padroni di casa. Sulla punizione non accade nulla di interessante. Bologna che ha iniziato bene questa ripresa. Svanberg prova la conclusione ma trova sulla traiettoria De Light. Svanberg sempre pericoloso da fuori area. Nella Juventus deve lasciare il campo Pellegrini, al suo posto Alex Sandro. Ritmi blandi ora, la Juventus deve chiuderla per non rischiare nulla. Soriano trova Dominguez in area, ottima la risposta di Szczesny.

Cuadrado! La chiude molto probabilmente la Juventus! Dopo aver saltato Svanberg il colombiano calcia dal limite dell’area, complice anche la deviazione di Hickey trova il raddoppio. Cuadrado per Bernardeschi, il tiro dal limite dell’area trova la grande risposta di Skorupski. Dieci minuti alla fine per un match che ormai sembra aver poco da dire. Sta per entrare Viola al posto di Dominguez. Manca pochissimo alla fine, cala la nebbia sul Dall’Ara. Kaio Jorge per Cuadrado che calcia con il destro che trova la deviazione di Skov Olsen. Dopo tre minuti di recupero termina il match con la Juventus che supera il Bologna. Decidono la sfida Morata e Cuadrado.

VIDEO BOLOGNA JUVENTUS: IL TABELLINO

Reti: 6′ Morata, 69′ Cuadrado

Bologna (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri (46′ Skov Olsen), Svanberg (79′ Vignato), Dominguez, Hickey (85′ Viola); Soriano (85′ Santander); Barrow (79′ Sansone), Arnautovic. All. Mihajlovic. A disp. Bardi, Binks, Bonifazi, Orsolini, Viola, Mbaye, Van Hoojdonk, Dijks

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Pellegrini (61′ Alex Sandro); McKennie (71′ Bentancur), Arthur (61′ Locatelli), Rabiot; Bernardeschi, Morata (85′ Kaio Jorge), Kean (71′ Kulusevski). All. Allegri. A disp. Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, De Winter, Soulé

Arbitro: Orsato di Schio

Ammoniti: 29′ Dominguez, 29′ McKennie

