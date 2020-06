Video/ Bologna-Juventus (0-2): highlights e gol. Sarri risolve la pratica in un tempo

La Juventus si sbarazza del Bologna e delle polemiche che aleggiavano su Maurizio Sarri in men che non si dica. Come si vede nel video di Bologna Juventus, i bianconeri arrivano appesantiti dalla sconfitta in Coppa Italia ma riescono a chiudere praticamente in un tempo la pratica felsinea. Dal Bologna di Mihajlovic ci si poteva aspettare qualcosa di più, i rossoblu partono convinti ma Cristiano Ronaldo scalda subito i guantoni a Szczesny. La svolta arriva al 20′, trattenuta di Denswil su De Ligt in area abbastanza superflua ma che non sfugge al VAR. E’ calcio di rigore che Cristiano Ronaldo, dimenticato l’errore contro il Milan, trasforma con freddezza. Il Bologna sbanda, la Juventus aumenta i giri e un colpo di tacco stellare di Bernardeschi porta Dybala alla conclusione imparabile per Skorupski. 0-2 e praticamente la Juventus gioca sul velluto, con Sarri che può ritenersi soddisfatto di aver ritrovato i suoi solisti d’attacco. Bernardeschi colpisce un palo, poi il Bologna con l’ingresso di Palacio cerca di costruire qualcosa di più in attacco, ma senza fortuna. Nel finale di match annullato per fuorigioco il terzo gol firmato da CR7, quindi Danilo si fa ingenuamente espellere rimediando due gialli in pochi minuti. Con De Sciglio infortunato, per Sarri l’unica vera tegola è essere rimasto senza terzini.

LE DICHIARAZIONI

Per Sinisa Mihajlovic la consapevolezza della forza della Juventus si mischia ad una punta d’amarezza per l’arbitraggio ricevuto dal suo Bologna: “Purtroppo abbiamo perso, ma è stata una partita equilibrata. Sapevamo che la Juventus sarebbe stata arrabbiata, non avrebbe mai sbagliato la terza gara di seguito. Nel finale abbiamo cercato di fare dei cambi, ma abbiamo tanti giocatori fuori: i giovani che sono entrati hanno fatto bene ma non siamo stati troppo pericolosi. Ci abbiamo provato, è mancato un po’ di coraggio e qualità. La mia squadra deve scendere in campo con la mentalità di provare a mettere in difficoltà chiunque, non è nella mia natura stare dietro. Ci sono sempre spinte in area, poteva capitare anche a noi anche se loro marcavano a zona. Non ho problemi, peccato che abbia dovuto aspettare la Juventus per avere un arbitro serio. Avrei voluto Rocchi anche in altre partite“. Maurizio Sarri invece si gode la vittoria della Juventus e si toglie qualche sassolino dalle scarpe: “Eravamo più brillanti dal punto di vista fisico, abbiamo fatto 70′ minuti con una buona intensità. In Coppa invece dopo 30′ eravamo già in fase calante. Ronaldo e Dybala? Avere delle individualità di alto livello ti aiuta a risolvere delle partite. Noi però dobbiamo avere una duplice ambizione: il primo obiettivo è quello di mettere loro nelle condizioni per sfruttarli al massimo, poi riuscire a rimanere una squadra competitiva anche nelle loro giornate meno brillanti. Nella vita ci sono fatti e opinioni: a sentire i giornalisti la Juventus era una squadra finita, ma la classifica parla chiaro. Abbiamo fatto due zero a zero in un momento difficile della stagione, è come se fosse agosto. Le critiche devono essere una molla a livello mentale per sopperire a una forma fisica che non è ancora al massimo”.

VIDEO BOLOGNA JUVENTIS, HIGHLIGHTS E GOL





© RIPRODUZIONE RISERVATA