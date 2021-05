Video/ Bologna Juventus (1-4): gol e highlights, Pirlo centra l’obiettivo! (Serie A)

VIDEO BOLOGNA JUVENTUS (1-4): BIANCONERI IN CHAMPIONS LEAGUE

Vediamo il video di Bologna Juventus, partita valida per la 38^ giornata di Serie A. Settimana da incorniciare per la Juventus che nel giro di pochi giorni mette in bacheca un’altra Coppa Italia e si qualifica per la prossima edizione della Champions League. I bianconeri fanno il loro dovere al Dall’Ara spazzando via il Bologna con il risultato di 1-4: Chiesa apre le danze con un tap-in dopo la traversa colpita da Rabiot (il centrocampista francese si rifarà con gli interessi firmando il terzo gol della serata), poi è Morata a prendersi la scena con una doppietta, magnificamente supportato da Dybala che sforna assist e scheggia pali. Nella ripresa la vecchia Signora va a caccia della manita con McKennie fermato da Skorupski, alla fine saranno i felsinei ad accorciare le distanze con Orsolini che rende la sconfitta meno pesante ma non alleggerisce in alcun modo l’incazzatura del mister Mihajlovic (come leggerete nelle dichiarazioni qui sotto). La Juve non aveva il destino nelle proprie mani, doveva sperare nei risultati delle altre partite per tornare tra le prime quattro della Serie A: con l’Atalanta battuta dal Milan ci pensa il Verona di Juric a fare un grosso favore agli ex-campioni d’Italia costringendo il Napoli all’1-1.

Risultati Serie A, classifica/ Juventus e Milan in Champions League, beffa Napoli!

Un risultato clamoroso, che nessuno si aspettava, considerando che gli scaligeri non avevano più nulla da chiedere a questo campionato ma la voglia di fare bella figura e onorare fino in fondo il campionato ha prevalso sulla – presunta – mancanza di stimoli senza obiettivi da inseguire. Dopo le polemiche per la nascita – e morte – della Superlega, la Juve torna (resta) tra le grandi d’Europa e a questo punto aumentano le possibilità di riconferma per Pirlo che merita un’altra chance, magari con una squadra rinforzata dal mercato. Non avrebbe molto senso svenarsi per un top mister quando c’è un’intera difesa da rifondare (anche Chiellini e Bonucci invecchiano) e un centrocampo da migliorare in qualità e quantità, cercando di non dipendere più da Cristiano Ronaldo.

Diretta/ Torino Benevento (risultato finale 1-1): Tello riacciuffa i granata!

VIDEO BOLOGNA JUVENTUS: LE DICHIARAZIONI

Sinisa Mihajlovic è amareggiatissimo per l’atteggiamento dei suoi ragazzi che a suo dire si sarebbero consegnati agli avversari: “Preferisco non commentare che è meglio. Mi aspettavo di trovare una battaglia che in campo non c’è mai stata, sono venuti fuori tutti i nostri limiti in fase difensiva, la Juve ha dominato umiliandoci. Stasera non salvo nulla, nessuno merita la sufficienza, viene da chiedersi come abbiamo fatto a non retrocedere dopo una prestazione così scadente. Ci sta perdere con una big ma non così, dovevamo chiudere il campionato con una bella figura e invece ci siamo presentati in infradito, questo è forse il nostro limite principale: molliamo troppo facilmente”.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MILAN/ Quote: chance per Mandzukic dalla panca?

Missione compiuta per Andrea Pirlo che raggiunge – seppur in extremis – l’obiettivo minimo in campionato: “Il futuro? Non mi hanno ancora comunicato niente, l’importante stasera era raggiungere la qualificazione in Champions League e giocare la partita senza avere rimpianti, una volta fatto il nostro dovere abbiamo aspettato i risultati degli altri campi, non abbiamo pensato ad altro. Per quanto mi riguarda ho sempre dato il massimo contribuendo ad arricchire la bacheca con altri due trofei, sicuramente la prossima stagione punteremo a fare meglio e a tornare in alto. Dove mi vedo? Qui e solo qui, ho iniziato un percorso e intendo proseguirlo”.

VIDEO BOLOGNA JUVENTUS: IL TABELLINO

BOLOGNA-JUVENTUS 1-4 (0-3)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Medel (57’ Antov), Soumaoro, De Silvestri (68’ Faragò); Schouten (80’ Baldursson), Svanberg; Skov Olsen (58’ Orsolini), Vignato (57’ Sansone), Barrow; Palacio. All. Sinisa Mihajlovic.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny (68’ Pinsoglio); Cuadrado, De Ligt (46’ Bonucci), Chiellini (58’ Arthur), Alex Sandro; Kulusevski, Danilo (68’ Bernardeschi), Rabiot, Chiesa (58’ McKennie); Dybala, Morata. All. Andrea Pirlo.

ARBITRO: Paolo Valeri (Sez. di Roma 2).

AMMONITI: 37’ Morata (J), 43’ Medel (B), 65’ McKennie (J).

RECUPERO: 0’ pt, 2’ st.

MARCATORI: 6’ Chiesa (J), 29’ e 47’ Morata (J), 45’ Rabiot (J), 85’ Orsolini (B).