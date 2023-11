Video/ Bologna Lazio (1-0) gol e highlights: Ferguson fa tremare i biancocelesti (Serie A, 3 novembre 2023)

VIDEO BOLOGNA LAZIO 1-0

Dopo i primi venticinque minuti di Bologna Lazio, il punteggio è rimasto bloccato sullo 0-0, ma entrambe le squadre hanno cercato di sbloccare il match con azioni significative. La Lazio è stata particolarmente pericolosa con un tentativo di Castellanos che ha colpito la traversa. La giocata di Castellanos ha messo a dura prova la difesa del Bologna, ma la sfortuna ha impedito alla Lazio di prendere il vantaggio. Successivamente, Romagnoli ha cercato di sfruttare un calcio d’angolo, mettendo nuovamente alla prova la difesa avversaria. Nonostante le occasioni create, nessuna delle due squadre è riuscita a rompere l’equilibrio nel punteggio. La partita si è svolta con un gioco equilibrato e tatticamente interessante.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ Paredes e Natan fra gli squalificati (11^ giornata, 4-5 novembre 2023)

Bologna e Lazio si è concluso con un risultato di 0-0. Tuttavia, un momento significativo è stato l’occasione di Zirkzee del Bologna, che ha avuto una chiara opportunità di segnare su un cross e il successivo colpo di testa. Zirkzee ha dimostrato la sua pericolosità in area di rigore, cercando di sfruttare al meglio il cross arrivato per colpire di testa. La difesa della Lazio o l’intervento del portiere avversario hanno, tuttavia, impedito al Bologna di andare in vantaggio. Nonostante il punteggio ancora invariato, l’occasione di Zirkzee evidenzia la volontà delle squadre di cercare la via del gol. La seconda metà della partita promette ulteriori emozioni.

PRONOSTICI SERIE A/ Quote e previsioni 11^ giornata: che cosa succederà al Meazza? (4-5 novembre 2023)

VIDEO BOLOGNA LAZIO, IL SECONDO TEMPO

Bologna e Lazio, il risultato è attualmente di 1-0 a favore del Bologna. La rete è stata realizzata da Ferguson, che ha sfruttato un assist di Zirkzee. Ferguson ha dimostrato freddezza e precisione nel concludere l’azione, mettendo la sua squadra in vantaggio. L’assist di Zirkzee ha giocato un ruolo chiave nel creare l’opportunità di gol. Al momento, la Lazio sembra trovarsi in difficoltà a fronteggiare l’offensiva del Bologna. La partita si è aperta con una marcia in più da parte del Bologna, e la Lazio cercherà probabilmente di recuperare nel corso del match.

Fiorentina-Juventus, tifosi Viola chiedono rinvio/ “Rispetto per i morti, Toscana è in ginocchio”

Bologna e Lazio si è conclusa con un risultato finale di 1-0, grazie alla rete di Ferguson. Il Bologna ha ottenuto i tre punti, ma un momento significativo è stato quando Moro avrebbe potuto segnare il raddoppio. Dopo il vantaggio iniziale di Ferguson, il Bologna ha continuato a creare opportunità, e Moro ha avuto una chiara occasione per ampliare il vantaggio. Tuttavia, non è riuscito a concretizzare, mantenendo la partita in bilico fino alla fine. La vittoria è comunque un risultato positivo per il Bologna, ma l’occasione mancata da Moro potrebbe essere stata oggetto di riflessione.

BOLOGNA LAZIO, IL TABELLINO

BOLOGNA (4-2-3-1): Skourpski; Posch, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Freuler, Aebischer (dal 27′ st Moro); Orsolini, Ferguson, Saelemakers; Zirkzee (dal 48′ st Fabbian). A disp.: Bagnolini, Ravaglia, Moro, Karlsson, Ndoye, Bonifazi, Kristiansen, Corazza, Lucumì, Van Hooijdonk, Fabbian, Urbanski. All. Motta.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic (dal 3′ st Pellegrini); Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos (dal 13′ st Zaccagni), Pedro (dal 13′ st Immobile). A disp.: Sepe, Mandas, Pellegrini, Vecino, Kamada, Immobile, Isaksen, Zaccagni, Hysaj, Basic, Cataldi, Gila. All. Sarri.

RETI: 1′ st Ferguson

AMMONIZIONI: Pedro, Ferguson, Romagnoli, Beukema, Luis Alberto, Zaccagni

VIDEO BOLOGNA LAZIO













© RIPRODUZIONE RISERVATA