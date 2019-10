Video/ Bologna Lazio (2-2): highlights e gol, Immobile risponde due volte (Serie A)

Analizziamo il video di Bologna Lazio, partita giocata nella settima giornata del campionato di Serie A: tante emozioni e un pareggio al Dall’Ara, risultato sicuramente positivo per Sinisa Mihajlovic – tornato in panchina – mentre per il collega Simone Inzaghi rappresenta una sorta di passo indietro e una battuta d’arresto nella rincorsa alle prime squadre della classifica. Primo tempo ricco di emozioni allo stadio Dall’Ara: il Bologna parte meglio, subito pericoloso con un colpo di testa di Svanberg e poi capace di pungere ancora col Palacio. La Lazio fatica ad organizzarsi e sbaglia molto. Al 20′ ammonizione per Luiz Felipe per un fallo su Palacio, poi al 21′ Krejci sfonda centralmente, scarica su Orsolini che salta secco Lulic e cross sulla testa dello stesso Krejci che da due passi non sbaglia. La Lazio però reagisce subito con Lulic che serve Immobile, bravo ad infilare sul primo palo un non impeccabile Skorupski, realizzando subito l’1-1. La partita resta però vivace, viene ammonito anche Krejci ma al 31′ il Bologna passa ancora, con Svanberg che raccoglie un errato rinvio di Strakosha e manda il pallone sul palo, ma Palacio sulla ribattuta sigla il suo primo gol in casa con la maglia del Bologna.

VIDEO BOLOGNA LAZIO: IMMOBILE PAREGGIA ANCORA

La Lazio però non si perde d’animo, al 37′ un pallone avvelenato calciato in area da Milinkovic-Savic non trova per pochi centimetri la deviazione vincente da parte di Acerbi e Immobile. Proprio Immobile al 41′ scambia bene con Luis Alberto e batte di nuovo Skorupski, siglando la doppietta personale e fissando il risultato sul 2-2 a fine primo tempo. La ripresa è altrettanto avvincente: viene annullato a Svanberg il nuovo vantaggio bolognese per un fuorigioco di Danilo, quindi Lucas Leiva rimedia due cartellini gialli in sequenza e viene espulso. La Lazio però ha il merito di non perdersi d’animo, Inzaghi richiama Immobile e Luiz Felipe inserendo Parolo e Bastos, e al 25′ Correa premia la scelta del tecnico scappando via a Medel, che lo cintura lanciato a rete verso Skorupski. Anche il Bologna è in dieci con Orsato che decide per l’espulsione dopo la review al VAR. Al 41′ poi Acerbi scappa via in contropiede e viene atterrato da Palacio in area: calcio di rigore ma Correa manca la palla match calciando il penalty sulla traversa, poi la Lazio evita d’un soffio la beffa finale su colpo di testa nel recupero di Skov Olsen.