Video/ Bologna-Lecce (3-2), gol e highlights: salentini choc, quasi in B (Serie A)

Si è chiusa con il risultato di tre reti a due la partita giocatasi ieri sera allo stadio Dall’Ara fra il Bologna e il Lecce. Una gara al cardiopalma che è stata risolta al 93esimo da Barrow, e che ha (quasi) condannato la squadra Liverani alla retrocessione, tenendo conto che i punti dal Genoa quart’ultimo sono sempre cinque, su un totale di 6 ancora disponibili. Una sfida iniziata decisamente in salita per la squadra pugliese, che nel giro di cinque minuti è già sotto di due gol: al secondo minuto Rodrigo Palacio gonfia la rete, poi 180 secondi dopo ci pensa Soriano a raddoppiare. Il Lecce sembra accusare il colpo e rischia di affondare, ma solo un paio di miracoli di Gabriel e il palo, salvano i giallorossi da un primo tempo ancora più disastroso. Fortunatamente il Lecce trova il pari quasi per caso, al 47esimo in pieno recupero, dopo uscita a vuoto di Skorupski. Nel secondo tempo, forse strigliato da Liverani, il club leccese scende in campo trasformato, e al 66esimo riesce a riequilibrare il match con una rete di Falco, forse il migliore dei suoi ieri. Il Lecce continua ad attaccare e fare gioco poi nel finale di gara succede di tutto: all’86esimo, quando il tiro di Falco sembrava già destinato alla rete, Krejci è bravo a bloccare la palla sulla linea, poi, nei sei minuti di recupero, arriva la rete di Barrow al 93esimo, dopo un rigore sbagliato da Santander.

VIDEO BOLOGNA-LECCE, LE PAROLE DI MIHAJLOVIC E LIVERANI

Così il tecnico rossoblu, Sinisa Mihajlovic ai microfoni di Dazn ieri, 26 luglio: “Il primo tempo doveva finire cinque a zero. Ci siamo seduti, pensando di gestirla, poi abbiamo preso gol e rischiato di perderla. Non sappiamo gestire, dobbiamo essere più furbi. Alla fine abbiamo giocato con Krejci infortunato e con un contropiede abbiamo vinto. Abbiamo avuto il merito di crederci ancora fino alla fine”. Questo invece il commento di Fabio Liverani, tecnico del Lecce, sempre a Dazn nel post-partita di ieri: “Ci giochiamo molto senza una rosa adatta a giocare ogni tre giorni, credo che andasse almeno rivisto. Ma la stagione è un po’ così e non si fa molto coi se e coi ma. Anche perché abbiamo sbagliato molto. L’approccio alla gara è stato difficile, senza fare nulla siamo andati sotto di due gol. Abbiamo riordinato le idee e giocato in maniera straordinaria”.

VIDEO BOLOGNA-LECCE 3-2, GOL E HIGHLIGHTS





© RIPRODUZIONE RISERVATA