Video/ Bologna Milan (1-1) gol e highlights: un punto amaro per Pioli (Serie A)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BOLOGNA MILAN: LA TRAPPOLA DI THIAGO MOTTA FUNZIONA!

Andiamo a vedere i gol e gli highlights di Bologna Milan. La gara si sblocca subito per una dormita colossale della difesa rossonera che favorisce la penetrazione dentro l’area di rigore di Sansone. L’attaccante esterno viene poi imbucato dall’ottimo passaggio di Barrow che insacca subito alle spalle del portiere rossonero. Milan che fa fatica ad uscire dalla propria metà campo in questi primi venti minuti. Difficile anche trovare gli attaccati che in questo match sono Rebic e Origi, i due non si trovano e lo stesso vale per i centrocampisti che non riescono a capire in che modo passargli il pallone. Sembra una gara di fine agosto con una squadra che si sta ancora conoscendo. Per questo avvio è decisamente sbagliata la strategia di turnover di Pioli.

Si va negli spogliatoi a prendere un the caldo in Bologna Milan, gara in cui i rossoneri a poco a poco sono riusciti a trovare la quadra e a rendersi soprattutto pericolosi negli ultimi venti metri. Se non fosse per l’ottimo intervento di Posch infatti, staremo parlando di una gara totalmente diversa. Infatti da quando Pobega è salito in cattedra la situazione al Dall’Ara si è capovolta. I rossoneri spingono grazie all’ottimo lavoro in impostazione di Pobega che riesce a trovare con facilità gli attaccanti, soprattutto sul lato sinistro poiché Posch sulla fascia opposta non lascia spazi per attaccare la profondità. Con la quadratura del cerchio, arriva anche la rete del giocatore più in forma al momento, Pobega.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BOLOGNA MILAN: ROSSONERI PERICOLOSI

Secondo tempo di Bologna Milan, gara che riprende in fotocopia con la squadra di casa pronta ad attaccare e a non concedere spazi ai rossoneri. Milan che dal canto suo sembra avere nuova linfa dopo il goal, e a differenza dei primi dieci minuti in cui non riusciva a stare in campo, adesso sa rendersi pericoloso almeno in contropiede. Difficile da marcare Florenzi, che sta creando non pochi problemi con le sue sovrapposizioni a Lucumi, per fortuna nella difesa bolognese c’è Posch, che sta facendo vedere quanto Thiago Motta migliori i difensori oltre che gli attaccanti. Non stupirebbe se sarebbe suo il merito per questo ottimo risultato che sta maturando in casa bolognese.

Termina Bologna Milan con l’ennesimo risultato mancato per la squadra di Pioli, come si sa ormai l’allenatore ex Lazio e Inter è famoso per portare a casa la metà dei punti della prima parte di stagione sul finale. Questa volta però è da attribuire ai pesanti cambi nelle rotazioni portati dall’allenatore. Diversa infatti è stata la partita dopo l’ingresso in campo di Leao e Brahim Diaz. Con loro la squadra ha rischiato di portarsi in vantaggio soprattutto con Leao che aveva confezionato un assist al bacio per Pobega, che però al momento di calciare spara alto. Seconda occasione sul finale sempre dai piedi di Leao che pesca Brahim Diaz, lo spagnolo però al momento dell’impatto inciampa e con lui anche il Milan contro un agguerritissimo Bologna.

VIDEO BOLOGNA MILAN, IL TABELLINO

BOLOGNA MILAN 1-1

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumí, Kyriakopoulos; Schouten, Domínguez; Aebischer, Ferguson, Barrow; Sansone. A disp.: Bardi, Ravaglia; Amey, Bonifazi, De Silvestri, Lykogiannīs, Sosa; Medel, Moro, Pyyhtia; Zirkzee. All.: Thiago Motta.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Thiaw, Ballo-Touré; Vranckx, Pobega; Saelemaekers, De Ketelaere, Rebić; Origi. A disp.: Mirante, Tătărușanu; Calabria, Gabbia, Hernández, Tomori; Adli, Bakayoko, Bennacer, Díaz, Krunić, Tonali; Giroud, Leão, Messias. All.: Pioli.

GOL: 1′ Sansone (M), 39′ Pobega (M)

AMMONITI: Florenzi (M), Posch (B)

ARBITRO: Massa

