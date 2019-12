Video/ Bologna Milan (2-3): highlights e gol, i rossoneri passano al Dall’Ara

Il video con i gol e gli hihglights di Bologna Milan 2-3 ci mostra la seconda vittoria consecutiva in campionato dei rossoneri che si portano a un solo punto dal Napoli anche se l’Europa League resta a 8 lunghezze di distanza, la squadra di Pioli sembra aver finalmente imbroccato la strada giusta dopo un inizio di stagione problematico con tanto di esonero di Giampaolo. L’uomo della riscossa ha un nome e un cognome: Giacomo Bonaventura, non è un caso che con il ritorno in pianta stabile del numero 5 il rendimento dei casciavit sia migliorato in maniera quasi esponenziale, con lui in campo il Diavolo si trasforma e torna a inforcare gli avversari, l’ultima sua vittima è la formazione di Mihajlovic. Non è bastata la presenza in panchina del tecnico serbo per scuotere i felsinei che a inizio gara commettono una grossa ingenuità con Bani che tampona Piatek all’interno dell’area di rigore. L’ottima giocata del polacco consente agli ospiti di sbloccare la contesa al Dall’Ara dagli undici metri, quarto centro per l’ex-attaccante del Genoa che ha dato convincenti segnali di ripresa. Successivamente arriva anche il raddoppio con la firma di Theo Hernandez che poi forse si fa prendere dai sensi di colpa e fa tornare in partita i padroni di casa con un assurdo autogol di mano a ridosso dell’intervallo. A inizio di ripresa proprio Bonaventura ristabilisce le distanze, ci sono tutte le premesse per un finale tranquillo, invece il terzino francese dopo essersi segnato da solo regala un penalty ai rossoblù travolgendo Orsolini. Chiffi non si accorge di nulla e ammonisce Santander per proteste, se non fosse stato per il VAR probabilmente il direttore di gara avrebbe dovuto abbandonare lo stadio scortato dalla polizia. Fortunatamente in questo caso la tecnologia corre in aiuto del Bologna che si riporta a -1 con Sansone che batte Donnarumma ma ormai è tardi, nel recupero il Milan manca il poker con Skorupski che nega la doppietta a Piatek mentre Castillejo non inquadra il bersaglio. Tre punti che rilanciano i rossoneri.

VIDEO BOLOGNA MILAN: LE DICHIARAZIONI

Era da tempo che non vedevamo Stefano Pioli così soddisfatto nelle interviste post-gara, eppure il primo pensiero del tecnico rossonero è per il collega Mihajlovic: “Ero davvero molto felice di poter salutare Sinisa, mi sarebbe piaciuto abbracciarlo ma lui mi ha detto che era meglio di no. È un vero piacere rivederlo in campo e poter dirigere da vicino la squadra, speriamo che tutto vada per il meglio. Siamo ancora in rodaggio ma la strada intrapresa è quella giusta, o almeno lo spero. Le sensazioni continuano a essere positive, la squadra dimostra di avere gli attributi, abbiamo vinto una gara difficile in cui i felsinei ci hanno dato filo da torcere, le nostri maggiori qualità ci hanno premiato ma non dobbiamo adagiarci sugli allori. Questa vittoria ci deve rendere consapevoli dei nostri mezzi ma non dobbiamo mollare, domenica prossima ci aspetta un’altra battaglia contro il Sassuolo. Piatek è stato un punto di riferimento molto importante, ha vinto tanti duelli e conquistato un mucchio di palloni, anche lui uscirà da questa partita con più fiducia e convinzione”.

