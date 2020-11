Video/ Bologna Napoli (0-1): highlights e gol: vittoria sofferta per i partenopei

Oggi il video Bologna Napoli regalerà poche emozioni. Non è stato il più bel Napoli di questo inizio di stagione quello visto al Dall’Ara: il guizzo di Osimhen nel primo tempo è bastato comunque a regalare i tre punti ai partenopei vittoriosi per 0-1 sul Bologna di Mihajlovic che per ottanta minuti dorme letteralmente in campo e si sveglia quando ormai i buoi sono scappati dalla stalla. Gli uomini di Gattuso sembrano avere il pieno controllo della situazione, anche dopo che si sono visti annullare il raddoppio di Koulibaly per un tocco di mano dell’attaccante nigeriano segnalato dal VAR, poiché inizialmente l’arbitro Pasqua aveva convalidato il 2 a 0 indicando il centrocampo. Pur non chiudendola gli ospiti non hanno mai corso pericoli fino all’80’ quando arriva l’improvvisa fiammata di Barrow – assente ingiustificato finora – che chiama al dovere Ospina, bravo a distendersi e a salvarsi in calcio d’angolo. A quel punto i padroni di casa capiscono che c’è ancora speranza e attaccano come se non ci fosse un domani. Semplicemente clamorosa la tripla occasione che si materializza all’86’: la retroguardia del Napoli va a vuoto e Orsolini tutto solo si ritrova il pallone tra i piedi ma tra tutte le soluzioni a disposizione sceglie la peggiore, calciare addosso al portiere colombiano che salva così il risultato. L’azione prosegue con Palacio murato da Hysaj e Svanberg che manca il bersaglio per questione di centimetri. Che brivido per gli azzurri che hanno cantato vittoria troppo presto rischiando così di farsi rimontare proprio in dirittura d’arrivo. Quinta sconfitta in campionato per i rossoblù che se avessero cominciato la partita esattamente come l’hanno finita probabilmente a quest’ora avrebbero almeno un punto in più in classifica. Sicuramente negli spogliatoi saranno volati gli stracci, a Mihajlovic non piace allenare giocatori che non danno l’anima per tutti i novanta minuti…

VIDEO BOLOGNA NAPOLI 0-1, IL TABELLINO

BOLOGNA-NAPOLI 0-1 (0-1)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Denswil (70’ Vignato); Schouten, Dominguez (62’ Svanberg); Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Sinisa Mihajlovic.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano (76’ Politano), Mertens (76’ Zielinski), Insigne (83’ Elmas); Osimhen (83’ Petagna). All. Gennaro Gattuso.

ARBITRO: Fabrizio Pasqua (sez. di Tivoli).

AMMONITI: 25’ Dominguez (B), 27’ Danilo (B), 61’ Schouten (B).

RECUPERO: 0’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 23’ Osimhen (N).

VIDEO BOLOGNA NAPOLI, GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA





