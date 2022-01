Video/ Bologna Napoli (0-2) gol e highlights: Lozano si prende la scena

Il Blue Monday è il giorno più triste dell’anno, eppure ha regalato un sorriso al Napoli di Spalletti che sbanca il Dall’Ara battendo il Bologna con il risultato di 0-2. Seconda vittoria consecutiva per i partenopei che puntano a ritrovare quella continuità di risultati che li aveva proiettati in testa alla classifica nella prima parte di stagione. Un inizio di 2022 da dimenticare per i felsinei, due sconfitte e una gara rinviata, quella con l’Inter, dove difficilmente arriverà qualche punto. Una bella gatta da pelare per Mihajlovic che quest’anno sperava di lottare per l’Europa – o quantomeno di arrivare nella top 8 – e invece continua a perdere terreno, se non altro il margine nei confronti del terzultimo posto è ancora rassicurante (+11 sul Cagliari) e le squadre che si trovano dietro vanno a passo di lumaca. Il grande protagonista del match è stato sicuramente Hirving Lozano, autore di una doppietta, colui che ha piegato la flebile resistenza dei padroni di casa, incapaci di creare grossi problemi a Meret che nel primo tempo, dopo che il messicano aveva sbloccato la contesa su assist di Elmas, compie una parata importante su Arnautovic che però era in fuorigioco, decisamente più banale l’intervento sul tentativo velleitario di Hickey. Prima dell’intervallo Fabian Ruiz scheggia il palo con un gran tiro da fuori area. Nella ripresa concede il bis infilando il povero Skorupski che successivamente riesce almeno a negargli la tripletta e impedirgli di tornare a casa con il pallone. Non impeccabile la direzione di Marinelli che a poco meno di mezz’ora dal novantesimo sorvola su una vistosa trattenuta di Binks ai danni di Zielinski, ci sarebbero stati gli estremi per il calcio di rigore ma il fischietto di Tivoli lascia correre, in questi casi il VAR non interviene lasciando l’ultima parola all’arbitro. Nel finale si rivede Osimhen che rientra dopo l’infortunio allo zigomo patito nello scontro diretto con i campioni d’Italia, il nigeriano sfiora anche il tris prima che Svanberg – su punizione – faccia tremare la porta degli ospiti con il pallone che si stampa sul montante.

VIDEO BOLOGNA NAPOLI 0-2, LE DICHIARAZIONI

Luciano Spalletti non riesce a sorridere nonostante la vittoria esterna sul campo del Bologna, dove storicamente fare risultato non è mai semplice: “Mi arrabbio sempre quando la squadra non esprime tutte le sue qualità, anche se stiamo vincendo e abbiamo il pieno controllo della partita. Potevamo gestire meglio alcuni palloni sul 2 a 0, è inammissibile dare agli avversari la possibilità di rientrare in partita, nel finale abbiamo corso troppi rischi e una squadra come il Napoli non può permettersi certe leggerezze nella gestione del risultato”. Anche Sinisa Mihajlovic non è esattamente il ritratto della felicità, deluso più per la reazione tardiva dei suoi che per la sconfitta in sé: “Non c’è molto da dire, abbiamo giustamente perso, il Napoli oggi ha dimostrato di essere nettamente più forte e merita il successo, soprattutto nel primo tempo potevamo e dovevamo fare meglio, loro arrivavano sempre prima di noi sul pallone. Un po’ meglio nella ripresa ma solamente nel recupero siamo andati vicini all’1-2 con Mattias. In ogni caso sono due settimane che non riusciamo ad allenarci come si deve tra Covid, quarantene e acciacchi vari. Non sto cercando giustificazioni ma così diventa tutto più difficile”.

VIDEO BOLOGNA NAPOLI 0-2, IL TABELLINO

BOLOGNA-NAPOLI 0-2 (0-1)

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De Silvestri, Svanberg, Viola (52’ Dominguez), Soriano (67’ Vignato), Hickey (72’ Buchanan); Arnautovic (52’ Falcinelli), Sansone (52’ Skov Olsen). All. Sinisa Mihajlovic.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Fabian Ruiz, (86’ Ghoulam) Lobotka; Lozano (71’ Politano), Zielinski (80’ Demme), Elmas (86’ Petagna); Mertens (71’ Osimhen). All. Luciano Spalletti.

ARBITRO: Livio Marinelli (sez. di Tivoli).

AMMONITI: 43’ Soumaoro (B), 52’ Zielinski (N), 57’ Theate (B), 90’+4’ Binks (B).

RECUPERO: 1’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 20’ e 47’ Lozano (N).

VIDEO BOLOGNA NAPOLI 0-2





