Video/ Bologna Napoli (1-1): highlights e gol. Punto che sta stretto ai felsinei

Secondo pareggio consecutivo per il Napoli che non va oltre l’1-1 in casa del Bologna: diamo un’occhiata al video con i gol e gli highlights della partita valevole per la 33^ giornata di Serie A. Al Dall’Ara le cose si mettono subito bene per i partenopei che sbloccano la contesa al 7’ del primo tempo con il colpo vincente di Manolas che sfugge a Tomiyasu (non impeccabile nelle marcature il giapponese che già domenica scorsa non era riuscito a contenere Inglese) e batte Skorupski sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I felsinei non ci stanno a perdere, anche perché Mihajlovic non è particolarmente tenero con i suoi quando non riescono a strappare i tre punti, così i padroni di casa alzano il baricentro e vanno a caccia del pari. Sempre sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina Mbaye pareggia i conti, gli sforzi del terzino senegalese vengono però vanificati dalla chiamata del guardalinee che segnala il fuorigioco del numero 15 poi confermato dal VAR. Dall’altra parte si mette in mostra Lozano che fa venire il mal di testa ai difensori del Bologna, al messicano manca però la precisione sotto porta e quindi tutti i suoi assalti vanno a vuoto. Nella ripresa si vede una sola squadra in campo, a 38 anni Palacio dimostra ancora di saperci fare con il pallone tra i piedi, peccato che il VAR lo inchiodi per un fuorigioco millimetrico cancellando la rete dell’attaccante argentino. A dieci minuti dal novantesimo Barrow, uno dei tanti gioiellini cresciuti nelle giovanili dell’Atalanta, riacciuffa un Napoli che non ne ha più e che rischia pure di perderla questa partita se non fosse per il palo scheggiato da Danilo nel recupero a tempo perduto. A questo punto, per sperare ancora nella Champions League, gli uomini di Gattuso devono vincerle tutte, sperare in qualche passo falso della Roma e soprattutto che la Lazio non faccia neanche un punto da qui a fine campionato, eventualità da non scartare a priori viste le condizioni pietose con le quali si sono presentati i biancocelesti alla ripartenza.

LE DICHIARAZIONI

Gattuso è consapevole di non aver visto all’opera il miglior Napoli della stagione, anzi: “Il Bologna ha giocato molto meglio di noi, meritava di vincere, ci hanno messi in difficoltà. I ragazzi hanno giocato al di sotto dei loro standard e questo non va bene, non è vero che non abbiamo stimoli, tra 20 giorni affronteremo il Barcellona e dovremo arrivarci pronti, in forma, quindi dobbiamo assolutamente rimanere sul pezzo. Ho visto una squadra troppo distratta che pensava ai fatti suoi e ha concesso tantissimo ai felsinei. Siamo stati fortunati a uscire dal campo con un pareggio, la prestazione nella ripresa non mi è piaciuta per niente, eppure l’ho detto ai ragazzi che al Dall’Ara non venivamo a fare una scampagnata. Mihajlovic mi piace molto, lui come me abbaia poco e morde quando serve”. L’analisi del tecnico serbo ai microfoni di DAZN: “Nel primo tempo ho sbagliato completamente l’approccio tattico, ho pensato troppo a gestirla e a difendere quando invece dovevamo attaccare come se non ci fosse un domani. Quando ho ordinato ai ragazzi di essere più aggressivi la musica è completamente cambiata. Nella ripresa non abbiamo sbagliato nulla, il punto ci sta stretto”. Curioso siparietto tra i due mister che hanno fatto l’intervista post-gara insieme, quasi a braccetto.

