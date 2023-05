Video/ Bologna Napoli (2-2) gol e highlights: Ferguson e De Silvestri rispondono a Osimhen! (28 maggio 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BOLOGNA NAPOLI (2-2): LA PARTITA

Finisce in pareggio il match in programma allo stadio “Dall’Ara” tra Bologna e Napoli: i neo campioni d’Italia non riescono a conservare il vantaggio di due reti maturato nella prima mezz’ora di gioco grazie alla doppietta di Osimhen (sempre più capocannoniere a quota 24 reti oramai), facendosi rimontare dall’indomita squadra di Thiago Motta e dicendo pure addio alla possibilità di battere il record di 91 punti stagionali stabilito da Sarri all’ombra del Vesuvio. Gara molto divertente quella tra i rossoblu e gli azzurri, con un primo tempo molto equilibrato e ‘spezzato’ solo dalla papera di Skorupski che serve al nigeriano già al 14′ il pallone del vantaggio. L’undici di Spalletti poi aveva almeno tre chance nitide, di cui due in rapida successione, per andare sullo 0-2 ma anche i felsinei nel finale sfioravano il colpo in extremis con Arnautovic.

Nella ripresa l’impressione era che gli azzurri rientrassero in campo ancora più determinati e con la voglia di chiudere subito la pratica: tutto secondo i piani grazie al raddoppio di Osimhen al 54′ su assist di Bereszinski. Poi, cominciava tutta un’altra gara, innescata non solo dallo 0-3 fallito di poco da Kvaratskhelia e lo stesso numero 9, ma pure dalla rete di Ferguson al 63′ (tap-in su respinta di Gollini sul tiro di Sansone) che ridava animo ai padroni di casa. Il gol del pareggio, dopo una chance a testa per Sansone e Cambiaso, pare nell’aria e arriva all’84’ su colpo di testa su corner del neo entrato De Silvestri. Il finale è incandescente ma, nonostante i brividi dati da Zirkzee, poi Anguissa e infine da una rete annullata a Sansone nel lunghissimo recupero, il risultato non cambiava più. Il Bologna salutava il pubblico amico con un pari prestigioso e salendo a quota 51: l’obiettivo ottavo posto non è ancora sfumato; i partenopei invece perdono l’occasione di chiudere il torneo a 92 punti finali ma oramai la testa è già all’ultimo impegno al “Maradona” per la (nuova) festa e la consegna della coppa dello Scudetto.

VIDEO GOL BOLOGNA NAPOLI (2-2): IL TABELLINO

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch (29′ st De Silvestri), Bonifazi (29′ st Medel), Lucumi, Cambiaso; Dominguez, Schouten, Ferguson; Aebischer (15′ st Sansone), Arnautovic (15′ st Zirkzee), Barrow (15′ st Moro). A disposizione: Bardi, Lykogiannis, Pyyhtia, Ravaglia, Sosa. Allenatore: Thiago Motta.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Bereszynski, Rrahmani, Kim (33′ st Juan Jesus), Olivera (33′ st Zedadka); Anguissa, Lobotka, Zielinski (42′ st Gaetano); Zerbin, Osimhen (21′ st Simeone), Kvaratskhelia (21′ st Raspadori). A disposizione: Marfella, Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Demme, Ndombele. Allenatore: Luciano Spalletti.

Reti: 14’ pt, 8’ st Osimhen (Napoli), 18’ st Ferguson (Bologna), 39’ st De Silvestri (Bologna).

Ammoniti: 39’ pt Kim (Napoli), 21’ st Rrahmani (Napoli), 22’ st Dominguez (Bologna), 36’ st Bereszynski (Napoli).

