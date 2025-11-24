Video Bologna Parma Primavera (risultato finale 1-3) gol e highlights della gara valida per la dodicesima giornata del campionato Primavera 1 2025/2026.

VIDEO BOLOGNA PARMA PRIMAVERA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Al Centro Sportivo Crespellano il Parma Primavera sconfigge in trasferta per 3 a 1 i pari età del Bologna Primavera nella dodicesima giornata. Nel primo tempo i gialloblù capitalizzano immediatamente al 1′ grazie al gol trovato da Plicco, bravo ad approfittare subito dell’errore commesso da Happonen e Papazov.

Diretta Monza Cremonese Primavera/ Streaming video tv: un esito già scritto? (oggi 24 novembre 2025)

Proprio lo stesso Happonen, che si è scontrato col compagno, è quindi costretto ad abbandonare il campo già al 3′ per infortunio venendo sostituito da Franceschelli. La reazione dei rossoblù non tarda ad arrivare ed al 33′ è Toroc a firmare la rete del pari con un bel tiro.

I ragazzi allenati dal tecnico Nicola Corrent non tornano poi avanti nè al 39′ con Mena nè su calcio di punizione al 45′ con Mikolajewski. Nel secondo tempo il Parma cerca di tornare in vantaggio al 53′ mandando largo con Pajsar sugli sviluppi di una punizione.

Diretta/ Lazio Verona Primavera (risultato 2-0) streaming video tv: Sulejmani-Gelli! (24 novembre 2025)

Nel finale la partita cambia il proprio volto a partire dal 59′, ovvero quando i Peltroniani restano in inferiorità numerica a causa dell’espulsione per doppia ammonizione rimediata da Francioli. I Felsinei non sfruttano inoltre a dovere un’occasione importante al 70′ per l’intervento di Astaldi su Nesi.

Sul fronte opposto i crociati segnano al 77′ con Tigani, su assist di Balduzzi, ed è Nwajei, al 90’+3′, a calare il tris definitivo. Il successo maturato in trasferta spinge il Parma a quota ventiquattro nella classifica della Primavera 1. Il Bologna non si migliora invece nella graduatoria del campionato giovanile rimanendo infatti fermo a sedici punti per colpa di questo KO ottenuto fra le mura amiche.

Diretta/ Bologna Parma Primavera (risultato finale 1-3): la decide Tigani! (23 novembre 2025)

VIDEO BOLOGNA PARMA PRIMAVERA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS