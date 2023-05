VIDEO/ Bologna Roma (0-0) gol e highlights: tante assenze, nessun gol

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BOLOGNA ROMA: SENZA RETI…

Bologna con 6 assenti, Roma con un turn over massiccio in vista dell’Europa League: ne esce un pareggio sicuramente non memorabile al “Dall’Ara”. Parte in avanti il Bologna, al 3′ Missori anticipa bene Dominguez, al 6′ risponde la Roma con una punizione piazzata in area da Solbakken che finisce tra le braccia di Skorupski. Si arriva al quarto d’ora col Bologna che tiene palla ma i ritmi sono molto bassi. Al 18′ sinistro dalla distanza di Orsolini che Svilar alza prudentemente sopra la traversa, all’altra parte Skorupski anticipa Missoni trovato in profondità da Zalewski.

Diretta/ Bologna Roma (risultato finale 0-0): Zirkzee manca il ko!

Al 23′ Orsolini non trova la porta con una conclusione dal limite, al 24′ è Belotti a provarci per la Roma sfruttando un assist di Solbakken, ma la grande risposta di Skorupski evita il vantaggio della Roma. Al 27′ una gran botta di Barrow viene murata da Tahirovic, insiste il Bologna con De Silvestri che al 31′ si inserisce su un cross di Barrow e di testa chiama Svilar alla gran parata, quindi il portiere giallorosso risponde su una conclusione dal limite di Dominguez. Copre bene la Roma che non riesce però a ripartire efficacemente e subisce nel finale di primo tempo l’iniziativa felsinea, al 43′ il primo ammonito della partita è Bonifazi per un fallo su Wijnaldum. Sulla conseguente punizione Zalewski manda il pallone sopra la traversa.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA ROMA/ Quote, stagione finita anche per Kumbulla

Il Bologna prova a partire a buon ritmo nella ripresa ma la Roma è molto ordinata difensivamente. All’8′ triplo cambio per Mourinho con Mancini che prende il posto di Celik che aveva lamentato qualche problema fisico, quindi entrano anche Bove e Abraham al posto di Wijnaldum e Belotti. Appena entrato Bove va alla conclusione al 12′ su invito di Zalewski ma non inquadra la porta, quindi lo stesso Bove al 16′ va a murare un sinistro di Orsolini. Subito dopo non manca di molto la porta una potente conclusione dalla distanza di Camara per la Roma, al 24′ anche Thiago Motta cambia con Arnautovic, De Silvestri e Ferguson che lasciano spazio a Zirkzee, Lykogiannis e Moro. Entra anche Pellegrini nella Roma al posto di Solbakken, quindi al 32′ Matic rileva Tahirovic. Con più titolari in campo la Roma alza i giri e al 33′ Abraham non riesce a sfruttare d’un soffio un assist di Pellegrini. Viene ammonito Orsolini per un fallo su Zalewski, quindi al 36′ Skorupski in uscita impedisce a Mancini in area la possibile deviazione a rete. Al 42′ Skorupski ancora attento su un colpo di testa di Abraham ma al 93′ la grande chance per il vantaggio ce l’ha il Bologna con Zirkzee, che si inserisce sul secondo palo su un cross di Cambiaso ma trova solo l’esterno della rete.

Probabili formazioni Bologna Roma/ Diretta tv: quanti dubbi nei due attacchi!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BOLOGNA ROMA: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Per Thiago Motta il Bologna si è dimostrato competitivo per l’ennesima volta contro una big del campionato. “Sono soddisfatto di vedere la squadra giocare in questo modo contro una big del campionato. Oggi abbiamo trovato una delle grandi, abbiamo controllato il gioco e alla fine abbiamo avuto l’opportunità per vincere la partita. Sono soddisfatto e ora dobbiamo lavorare per preparare la prossima partita. La base è la qualità dei miei giocatori, al di là di quella della squadra avversaria. Dobbiamo accettare di giocare in quella zona, possiamo migliorare e i ragazzi sono capaci di mettere in pratica quello che vogliamo vedere“.

Per José Mourinho la Roma non deve avere rimpianti in chiave Champions: “Addio al quarto posto? I tifosi mi devono ascoltare, quando eravamo terzi o secondi ho sempre detto che pensavamo partita dopo partita. Ho sempre detto che non avevamo il potenziale per arrivare in fondo a due competizioni. Sono due-tre mesi che dico questa cosa qui. C’era un rigore su Ibanez, Orsato è un arbitro che mi piace, ma oggi ha sbagliato lui e ha sbagliato il VAR. Se però mi chiedete se lo vorrei anche la prossima partita, la risposta è sì“.

LEGGI ANCHE:

VIDEO/ Bologna Roma (0-0) gol e highlights: tante assenze, nessun golVIDEO/ Venezia Perugia (3-2) gol e highlights: lagunari da play offVIDEO/ Inter Sassuolo (4-2) gol e highlights: Lukaku in grande serata

© RIPRODUZIONE RISERVATA