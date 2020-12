Video/ Bologna Roma (1-5) gol e highlights: trionfo giallorosso (Serie A)

Il Bologna perde per 1-5 in casa con una Roma spumeggiante e che impiega solo 45 minuti per servire il pokerissimo e poi gestire in accademia il resto della gara: il video Bologna Roma ci racconta questo monologo. Non c’è stata partita al “Dall’Ara” tra la formazione di Sinisa Mihajlovic e quella di Nuno Campos (ieri Paulo Fonseca, squalificato, ha visto il match dalla tribuna): e a spulciare tra le statistiche elaborate al termine della sfida si nota come tuttavia la contesa sia stata meno a senso unico di quanto non dica il punteggio finale, su cui pesa però la prima mezz’ora da incubo dei rossoblu e la furia giallorossa che, una volta preso il gol dell’1-3, ha macinato gioco segnando altre due reti prima dell’intervallo. Non a caso il possesso palla sorride agli emiliani (55% a 45%) ma è un dato ‘drogato’ dal fatto che nel secondo tempo i felsinei si sono svegliati dal torpore e hanno provato a salvare l’onore, anche se due reti sono state annullate per fuorigioco; impietoso invece il dato dei tiri in porta (8 a 1) che sorride ai capitolini, laddove quello delle conclusioni totali recita 13 a 4. 5 i calci d’angolo conquistati poi dalla Roma, contro uno solo del Bologna, mentre anche nelle punizioni giallorossi avanti (22 a 13). Infine se Ravaglia ha effettuato tre parate e Pau Lopez una sola, è curioso il dato sugli attacchi sferrati: la formazione rossoblu prevale sia sul totale (117 a 99) sia in quelli effettivamente pericolosi (59 a 34), segno che gli ospiti sono stati molto più chirurgici e mirati nel colpire, soprattutto nel primo tempo, per poi contenere –invero senza molta fatica- le sfuriate avversarie nel prosieguo del match.

Al termine della sfida del “Dall’Ara”, ecco le dichiarazioni rilasciate ai microfoni delle varie emittenti e poi in sala stampa dai tecnici di Bologna e Roma. Ovviamente deluso e arrabbiato per l’imbarcata subita tra le mura amiche era Sinisa Mihajlovic, allenatore dei rossoblu, che per testimoniare quanto fosse irritato per la prestazione dei suoi ha messo subito in chiaro che la responsabilità non è sua: “Non mi prendo nessuna responsabilità: è stato un Bologna scandaloso, disastroso e non mi vengono in mente altri aggettivi negativi” ha detto il coach spiegando che è la prima volta che vedeva la sua squadra non giocare alla pari contro un avversario. “Non mi prendo colpe come domenica scorsa, perché l’avevamo preparata bene: non c’è stata intensità e non abbiamo fatto nemmeno un fallo nel primo tempo” ha tuonato MIhajlovic preannunciando poi che da oggi la squadra sarà in ritiro fino al prossimi 23 dicembre. Sull’altra sponda è invece contento di prestazione e risultato Nuno Campos: “Siamo soddisfatti dato che venivamo da due partite difficili ma c’è stata una risposta brillante: nel primo tempo abbiamo battuto un record e anche Dzeko” ha gongolato il vice di Paulo Fonseca. “Solo un collettivo forte può rendere forte la Roma: ci sono tanti giovani che hanno bisogno di tempo per crescere e non sono rimasto sorpreso dalla reazione, ma eravamo andati bene anche col Sassuolo pur non avendo segnato” ha concluso Nuno secondo cui il futuro giallorosso sarà sempre migliore.

