Video/ Bologna Roma (2-0) gol e highlights: i felsinei tornano al quarto posto (Serie A, 17 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BOLOGNA ROMA: LA SINTESI

Il Bologna batte una brutta Roma e ritorna in quarta posizione. Andiamo a rivivere tutte le emozioni del match. Saelemaekers la mette in mezzo da punizione, Kristensen allontana la minaccia. Zirkzee recupera la sfera dopo l’errore della Roma, Llorente lo chiude bene. Saelemaekers viene ammonito per proteste. Giallo anche per Llorente dopo un battibecco con il belga, gara molto nervosa. Kristensen in mezzo per El Shaarawy, chiude tutto Posch. Ferguson per Zirzkee, chiude bene Llorente. Spinazzola si propone sulla fascia e crossa, pallone troppo lungo. Zirkzee ci prova su punizione ma trova solo la barriera. Il Bologna ha il pallino del gioco, la Roma attende per colpire in contropiede. Zirkzee di tacco per Calafiori che scivola prima di entrare in area. Llorente ci prova direttamente da centrocampo, Ravaglia la mette in angolo. Kristensen la mette in mezzo, Belotti ci va di testa e trova la respinta di Ravaglia. Beukema trattiene El Shaarawy e viene ammonito. Pellegrini protesta con il direttore di gara per un fallo di Freuler, giallo per lui. Moro! La sblocca il Bologna! Freuler vedo lo scatto di Ndoye, ingresso in area e assist per Moro che supera Rui Patricio. Zirkzee per Ndoye in area che calcia ma non trova la porta. Fallo di Ferguson a centrocampo, arriva il giallo anche per lui. Termina la prima frazione di gara.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BOLOGNA ROMA, IL SECONDO TEMPO

Nei giallorossi fuori Spinazzola e dentro Renato Sanches. Autogol di Kristensen! Palla in mezzo di Ferguson, rimpallo sfortunato per l’esterno con la sfera che supera Rui Patricio. Nel Bologna esce Beukema ed entra Lucumì. Ferguson per Ndoye che la mette in mezzo per Zirkzee, chiude Mancini. Dribbling in area di Kristensen che poi calcia, grande chiusura di Freuler. Vengono ammoniti Paredes e Freuler. Bove viene ammonito dopo un fallo su Ferguson. Posch per Ndoye che serve Zirkzee, tiro murato da N’Dicka. Grande occasione per Belotti che calcia e trova l’ottima risposta di Ravaglia. Occasione per Ferguson che spara tra le braccia di Rui Patricio. Quattro i minuti di recupero. Termina il match, Bologna di nuovo al quarto posto.

IL TABELLINO DI BOLGNA ROMA

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Beukema (13’ st Lucumì), Calafiori, Kristiansen (30’ st Lykogiannis); Freuler, Moro (30’ st Aebischer); Ndoye, Ferguson (42’ st El Azzouzi), Saelemaekers (42’ st Urbanski); Zirkzee. A disposizione: Bagnolini, Skorupski, De Silvestri, Fabbian, van Hooijdonk, Corazza, Bonifazi. Allenatore: Motta.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini (37’ st Celik), Llorente (18’ st Azmoun), N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Spinazzola (1’ st Renato Sanches, 18’ st Bove); Pellegrini (37’ st Pisilli), El Shaarawy; Belotti. A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Pagano, Joao Costa, Cherubini. Allenatore: Mourinho.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata.

MARCATORI: 37′ pt Moro (B), 4’ st aut. Kristensen (R).

NOTE: Ammoniti: Saelemaekers (B), Llorente (R), Beukema (B), Pellegrini (R), Ferguson (B), Paredes (R), Freuler (B), Bove (R). Recupero: 1’ pt, 4′ st.

