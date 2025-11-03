Video Bologna U20 Roma U20 (risultato finale 0-1) gol e highlights della gara valida per la decima giornata della Primavera 1 2025/2026.
VIDEO BOLOGNA ROMA PRIMAVERA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Al Granarolo Youth Center di Crespellano la Roma U20 vince in trasferta per 1 a 0 contro il Bologna U20. Nel primo tempo si assiste subito ad un botta e risposta iniziale con i rossoblu che al 5′ si vedono deviare una conclusione di Nesi da Di Nunzio mentre all’8′ i giallorossi replicano con un insidioso tiro-cross tentato da Lulli.
I ragazzi allenati dal tecnico Stefano Morrone insistono sebbene l’estremo difensore avversario Zelezny, supportato da Mirra, eviti il peggio al 38′ disinnescando il tiro al volo di Castaldo, ispirato da Toroc. Nel secondo tempo anche i giovani della Roma guidati in panchina da mister Guidi sprecano una chance interessante quando il portiere Happonen fa sua la sfera sulla soluzione a giro provata da Sangaré in avvio di ripresa al 51′.
Nel finale Zelezny si dimostra essere insuperabile mantenendo la propria porta inviolata sulle nuove giocate offensive firmate al 62′ da Ndiaye, al 66′ da Dimitrisin ed al 76′ da Castaldo in modo tale da permettere a Romano di siglare il gol che spezza definitivamente l’equilibrio in favore dei giovani giallorossi all’84’ direttamente su calcio di punizione.
Questa vittoria spedisce la Roma Under 20 a quota ventidue punti nella classifica del campionato Primavera 1. La sconfitta rimediata nella decima giornata della stagione 2025/2026 riconferma invece il Bologna Under 20 a tredici punti in graduatoria.