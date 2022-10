Video/ Bologna Sampdoria (1-1) gol ed highlights: un punto alla prima di Stankovic!

VIDEO BOLOGNA SAMPDORIA (1-1): PARI AL DALL’ARA

Video Bologna e Sampdoria che regala un punto ad entrambe le due compagini con il primo risultato sulla panchina per Dejan Stankovic dopo l’esperienza con la Stella Rossa. Primi minuti che evidenziano il primo tiro di Aebischer al quale poi risponde la formazione blucerchiata con la pressione guidata da Gabbiadini. Aebischer e Dominguez si intendono bene a centrocampo ed è proprio l’argentino a trovare il gol del vantaggio sfruttando la respinta di Audero non ottimale seppur dopo un’ottima parata. Poco dopo Dominguez becca la traversa e sfiora la doppietta personale. Si va all’intervallo con le due squadre molto stanche ed il Bologna che comanda la sfida.

DIRETTA/ Torino Empoli video streaming tv: spicca una goleada in Coppa Italia

Secondo tempo che vede la Sampdoria effettuare effettuare cambi con l’ingresso di Leris al posto di Gabbiadini, ex della partita. Lo stesso Leris effettua l’assist per il gol di Djuricic che con un colpo di testa, seconda gol per lui, peraltro entrambi di testa, dopo quello contro il Milan. Nei minuti finali da il suo addio al campo Marko Arnautovic che non trova il gol nell’importante sfida di questa sera. Nel finale Verre sfiora il gol vittoria per Stankovic e staff che si accontentano di un solo punto alla prima in un campo complicato come quella del Dall’Ara. Un punto per Stankovic e Thiago Motta che si dividono la posta in palio di questa sera, con lo sguardo rivolto subito alle prossime partite di Bologna e Sampdoria, rispettivamente contro Napoli e Roma.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: un punto per Bologna e Samp

VIDEO BOLOGNA SAMPDORIA: IL TABELLINO

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Cambiaso, Soumaoro, Lucumì, Lykogiannis (18′ De Silvestri); Medel, Schouten (73′ Ferguson); Aebischer, Dominguez (79′ Soriano), Orsolini (73′ Sansone); Arnautovic (79′ Zirkzee).

Allenatore: Thiago Motta.

Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Colley, Murillo, Augello; Rincon, Vieira (59′ Villar); Gabbiadini (46′ Léris), Sabiri (69′ Quagliarella), Djuricic (83′ Verre); Caputo.

Allenatore: Dejan Stankovic.

Arbitro: Piccinini di Forlì

Reti: 32′ Dominguez (B), 72′ Djuricic (S).

Ammonizioni: 24′ Djuricic (S), 61′ Cambiaso (B), 70′ Orsolini (B), 74′ Léris (S), 89′ Verre (S).

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score 9^ giornata, 9 ottobre

VIDEO BOLOGNA SAMPDORIA: GOL ED HIGHLIGHTS











© RIPRODUZIONE RISERVATA