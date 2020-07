Video/ Bologna Sassuolo (1-2): highlights e gol, De Zerbi vince il derby (Serie A)

Grazie al video di Bologna Sassuolo 1-2, giocata per la 31^ giornata della Serie A, ci troviamo di fronte a una gara piena di colpi di scena ed emozioni. Pronti via i felsinei dimostrano a De Zerbi e ai suoi giocatori che non cederanno il passo facilmente. Rodrigo Palacio prova da fuori e colpisce clamorosamente la traversa. Il Sassuolo protesta al minuto 24 per un eventuale calcio di rigore. L’arbitro Francesco Fourneau va al Var e decide poi che si può andare avanti senza la massima punizione. La prima grande occasione per i neroverdi ce l’ha Federico Peluso che calcia con grande forza ma poca precisione. Al minuto 41 gli ospiti passano in vantaggio con Domenico Berardi, servito coi giri giusti da quello che sarà il migliore in campo, Lukas Haraslin. Proprio quest’ultimo segna la rete del raddoppio al minuto 57 decidendo di fatto la partita. Arriva anche il solito sigillo di Musa Barrow che segna a tempo ormai scaduto. Tra le note c’è l’espulsione di Sinisa Mihajlovic.

VIDEO BOLOGNA SASSUOLO: LE DICHIARAZIONI

In merito al video di Bologna Sassuolo andiamo a leggere le parole di Sinisa Mihajlovic espulso durante la gara. Il tecnico dei felsinei ha parlato a SkySport: “Non voglio nessun tipo di domanda. Abbiamo perso giustamente, loro sono più forti di noi e hanno giocato meglio. Io sono stato espulso giustamente perché ho mandato a quel paese l’arbitro perché siamo la squadra più ammonita del mondo. Ogni volta sembra che siamo dei killer. Abbiamo dei ragazzini in campo, forse è più facile andare ad ammonire loro che tirare fuori un cartellino con un calciatore affermato”.

VIDEO BOLOGNA SASSUOLO: IL TABELLINO

BOLOGNA: Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Dijks; Schouten (dal 74′ Baldursson), Medel (dal 61′ Dominguez), Svanberg (dal 61′ Sansone); Orsolini (dal 74′ Skov Olsen), Palacio (dal 83′ Cangiano), Barrow.

A disp: Da Costa, Sarr, Mbaye, Danilo, Corbo, Krejci, Juwara.

All. Sinisa Mihajlovic

SASSUOLO: Consigli; Muldur, Chiriches, Peluso (dal 73′ Ferrari), Rogerio; Magnanelli, Locatelli (dal 80′ Magnani); Berardi (dal 80′ Bourabia), Defrel (dal 73′ Traorè), Haraslin (dal 65′ Boga); Caputo.

A disp: Pegolo, Kyriakopoulos, Marlon, Toljan, Ghion, Manzari, Raspadori.

All. Roberto De Zerbi

Arbitro: Fourneau di Roma 1

Ammoniti: Medel (B), Haraslin (S), Denswil (B), Dijks (B), Bourabia (S), Muldur (S), Rogerio (S)

Espulsi: Mihajlovic (B, dalla panchina)