Video/ Bologna Sassuolo (3-4) gol e highlights: clamorosa rimonta (Serie A)

Mille emozioni e clamoroso ribaltone per il Sassuolo che dopo un’ora di gioco si trova sotto 3-1 nel derby emiliano in casa del Bologna, per poi riuscire a vincere con un incredibile 3-4. Al 9′ a passare in vantaggio è il Bologna, Orsolini verticalizza per Palacio, bravo a sua volta a servire Soriano che non lascia scampo a Consigli. Il Sassuolo reagisce subito, Chiriches riesce ad innescare Berardi al 18′ e il fantasista neroverde riporta la situazione in parità allo stadio Dall’Ara. L’azione che porta di nuovo i felsinei al vantaggio è splendida, scambio in velocità tra Barrow, Palacio e Soriano, quest’ultimo trova il corridoio per l’assist a Svanberg che, a tu per tu con Consigli, con sbaglia con una bella stoccata in diagonale. Rete del 2-1 al 39‘, poi nella ripresa Caputo e Berardi impegnano Skorupski ma arriva però il tris del Bologna al quarto d’ora del secondo tempo: pallone sanguinoso perso da Locatelli, Orsolini si inserisce e firma il tris da vero rapace d’area. Il Sassuolo la riapre subito al 19′, difesa rossoblu svagata e Caputo trova i tempi del passaggio per Djuricic, che porta il risultato sul 3-2. Al 25′ è 3-3: grande stacco di Ciccio Caputo di testa sul secondo palo e risultato di nuovo in parità. Ma non è finita qui, il Sassuolo ha sfruttato una travolgente inerzia col gol decisivo arrivato al 32′ della ripresa. Discesa sulla sinistra di Kyriakopoulos, cross basso e teso e Tomyiasu, nel tentativo di anticipare Raspadori, infila la propria porta con Skorupski fuori tempo.

VIDEO BOLOGNA SASSUOLO: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Sinisa Mihajlovic deve commentare una sconfitta amara per il suo Bologna: “Penso che la partita l’abbiamo preparata e interpretata bene. Fino al 70′ vincevamo 3-1, dovevamo chiuderla. Avevamo due tiri di Barrow che, fossero entrati, sarebbe stato 4-1. Brutto prendere tre gol in 13′, e tutti su errori nostri. Il secondo gol ci ha tagliato le gambe, non ho visto la reazione attesa. Ne prendiamo troppi, ma ormai più da un anno. Anche se i ragazzi hanno provato a giocare, e questo mi fa piacere… Poi i gol presi potevano essere evitati, certo“. Per Roberto De Zerbi, l’atteggiamento del Sassuolo è stato da elogiare anche nei momenti più difficili della partita: “Una partita diversa da quelle vinte nel passato. Abbiamo ribaltato dopo aver preso il 3-1 giocando, e siamo stati ripagati. Sono contento di averlo preso così il terzo gol: non dobbiamo perdere la nostra strada e il gusto di giocare. Al di là della classifica, fa piacere che la partita giocata meglio sia l’unica non vinta. Non dobbiamo cercare scorciatoie con gli episodi: a volte non gira come si vorrebbe, ma dobbiamo aver gusto di giocare perché così si esaltano le qualità dei giocatori, e noi ne abbiamo tanta“.





