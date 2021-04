Video/ Bologna Torino (1-1) gol e highlights: Mandragora risponde a Barrow (Serie A)

Il Torino voleva dare continuità alla bella vittoria contro la Roma di domenica scorsa, invece nel turno infrasettimanale di Serie A i granata hanno ottenuto solamente un pareggio sul campo del Bologna: al Dall’Ara la sfida con i felsinei si è conclusa sul punteggio di 1-1, un risultato tutto sommato buono per la squadra di Mihajlovic che le consente di veleggiare a metà classifica, ma non tranquillizza quella di Nicola con il Cagliari che ha vinto di nuovo e alzato ulteriormente la quota salvezza. Dopo aver perso subito Dominguez nelle fasi iniziali del match, i rossoblù trovano la via del gol grazie a Barrow che buca le mani di Vanja con un destro non irresistibile. Una leggerezza imperdonabile da parte del fratello di Sergej Milinkovic-Savic, un episodio che in passato avrebbe abbattuto il Toro, oggi ci vuole ben altro per scoraggiarlo: nella ripresa Mandragora pesca il jolly da fuori area e piazza il pallone sotto l’incrocio dei pali dove non può arrivarci nemmeno un portiere paratutto come Skorupski. In precedenza l’estremo difensore polacco si era superato negando il pari prima a Belotti e poi a Zaza. Chissà cosa avrà detto Sinisa ai suoi una volta finita la gara, sta di fatto che negli spogliatoi parecchi giocatori avranno abbassato lo sguardo…

Davide Nicola prova a guardare il bicchiere mezzo pieno: “I risultati derivano sempre delle prestazioni, peccato che non sia arrivata la vittoria ma non posso rimproverare nulla ai ragazzi che hanno raccolto 4 punti in pochi giorni e continuano a dare tutto anche se fisicamente non sono al 100%. Volendo cercare il pelo dell’uovo si potrebbe dire che in alcune situazioni non siamo rimasti sempre lucidi, per il resto direi che siamo sulla buona strada. Dobbiamo ancora conquistare la salvezza, da qui alla fine del campionato ci aspettano sei finali”. Le parole di Sinisa Mihajlovic ai microfoni di Sky Sport: “Nel complesso abbiamo rischiato poco, giusto nel primo tempo abbiamo concesso qualche occasione a Belotti e Verdi, nella ripresa a parte il gol preso da Mangradora che si è inventato una perla dal nulla non abbiamo sbagliato praticamente nulla, siamo stati bravi nelle ripartenze anche se potevamo fare di meglio, alla fine il pareggio è il risultato giusto”.

BOLOGNA-TORINO 1-1 (1-0)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Soumaoro, Dijks (55′ De Silvestri); Poli (56′ Schouten), Dominguez (9′ Baldursson, 56′ Svanberg); Orsolini, Soriano, Barrow; Sansone (83′ Skov Olsen). All. Sinisa Mihajlovic.

TORINO (3-5-2): Vanja; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon (72′ Lukic), Mandragora, Verdi (65′ Baselli), Ricardo Rodriguez (65′ Ansaldi); Zaza, Belotti (72′ Sanabria). All. Davide Nicola.

ARBITRO: Valerio Marini (Sez. di Roma 1).

AMMONITI: 18′ Nkolou (T), 28′ Baldursson (B), 45’+2′ Rincon (T), 51′ Poli (B), 53′ Mbaye (B), 81′ Danilo (B).

RECUPERO: 3′ pt, 5′ st.

MARCATORI: 25′ Barrow (B), 58′ Mandragora (T).

