Video/ Bologna Torino (1-1) gol e highlights: segnano Svanberg e Zaza (Serie A)

Come si nota chiaramente dal video con gli highlights e i gol di Bologna Torino 1-1, più che un match di Serie A sembrava una partitella tra scapoli e ammogliati che giocano a calcetto dopo una giornata di lavoro. Clima più che rilassato al Dall’Ara con le due squadre che non hanno nient’altro da chiedere a questo campionato, tutt’altro che esaltante per i granata, cominciato con l’eliminazione dall’Europa League quando i gironi erano a un passo, proseguito con l’esonero di Mazzarri e archiviato con una salvezza ottenuta quasi in extremis. Il più grande successo per i felsinei è senz’altro la guarigione di Mihajlovic, che ha sconfitto la leucemia grazie anche grazie a un trapianto di midollo osseo. Il primo tempo si chiude con i padroni di casa in vantaggio grazie alla prima rete in Italia di Svanberg, bravo a capitalizzare l’assist di Soriano (uno dei migliori in campo), mentre Barrow e Juwara seminano il panico nella retroguardia avversaria senza trovare il modo di vincere il duello con Rosati che tiene a galla i suoi. Nella ripresa gli uomini di Longo pareggiano i conti grazie alla splendida volée di Zaza che dopo essersi aggirato per un campo come un ectoplasma all’improvviso tira fuori dal cilindro un colpo da campione che spiazza Skorupski. Belotti resta a bocca asciutta, nel finale il giovane Celesia prova a confezionare l’assist per Gallo che non riesce a bucare i guantoni del portiere polacco. Il pareggio è un risultato che ci sta tutto visto quanto accaduto nell’arco dei novanta minuti. Adesso il Toro proverà a ricominciare da zero (magari con un nuovo allenatore) per tornare almeno nella parte sinistra della classifica e in futuro tentare nuovamente la scalata all’Europa, per rivivere i fasti di Mondonico e Ventura (per non tornare troppo indietro nel tempo).

VIDEO BOLOGNA TORINO: IL TABELLINO

BOLOGNA-TORINO 1-1 (1-0)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Medel, Danilo, Denswil; Svanberg (72′ Baldursson), Schouten (72′ Dominguez); Soriano, Juwara (77′ Skov Olsen), Palacio (46′ Santander); Barrow (46′ Sansone). All. Sinisa Mihajlovic.

TORINO (3-4-1-2): Rosati; Izzo (77′ Nkoulou), Djidji (90’+2′ Celesia), Bremer; Ansaldi (50′ Aina), Verdi, Lukic, Rincon; Berenguer; Zaza, Belotti. All. Moreno Longo.

ARBITRO: Antonio Di Martino (sez. di Teramo).

AMMONITI: Ansaldi (T), Rincon (T), Berenguer (T), Santander (B), Soriano (B), Medel (B).

RECUPERO: 4′ pt, 3′ st.

MARCATORI: 18′ Svanberg (B), 66′ Zaza (T).

VIDEO BOLOGNA TORINO



