Video/ Bologna U19 Verona U19 (2-2) gol e highlights: Nwanege acciuffa il pari! (Primavera 1, 2 marzo 2024)

Al Centro Tecnico Niccolò Galli le compagini di Bologna U19 ed Hellas Verona U19 si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 2 a 2 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati dal tecnico Magnani si affacciano pericolosamente in zona offensiva subito al 2′ con un tiro di poco largo provato da Bray e riescono anche a passare in vantaggio al 7′ grazie alla rete messa a segno da Amey, autore di un colpo di testa vincente sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

I minuti scorrono sul cronometro ed i gialloblu si vedono in avanti al 13′ con un tiro di Cisse respinto da Bagnolini. I rossoblu vanno invece vicini al raddoppio tra il 29′ ed il 38′ con Ravaglioli. Nel secondo tempo gli ospiti allenati da mister Sammarco ripartono con lo spirito giusto per provare a ripristinare l’equilibrio ed i loro sforzi vengono premiati al 47′ dal gol trovato da Cisse, bravo a trasformare il calcio di rigore concesso per il fallo subito dal neo entrato Ajayi. Nell’ultima parte dell’incontro i Felsinei tornano avanti al 73′ con la rete siglata da Byar e gli Scaligeri acciuffano il pareggio in extremis al 90’+4′ con il colpo di testa di Nwanege, su punizione di D’Agostino.

Bologna U19-Hellas Verona U19 2 a 2 (p.t. 1-0)

Reti: 7′ Amey(B); 47′ RIG. Cisse(V); 73′ Byar(B); 90’+4′ Nwanege(V).

Assist: 7′ Byar(B); 90’+4′ D’Agostino(V).

BOLOGNA U19 – Bagnolini, Carretti, Menegazzo, Amey, Ravaglioli, Svoboda, Baroncioni, Lai, Byar, Tonin, Mangiameli. A disposizione: Gasperini, Happonen, Hodzic, Kongslev, Rosetti, Idaro, Mercier, Zilio, Mukelenge, Tordiglione, De Luca. Allenatore: Paolo Magnani.

HELLAS VERONA U19 – Toniolo, Nwanege, Patane, Dentale, D’Agostino, Riahi, Cazzadori, Caneva, Corradi, Popovic, Cisse. A disposizione: Ravasio, Marchetti, Dalla Riva, Ramage, Ajayi, Agbonifo, Szimionas, Doucoure, Valenti, Fagoni, Vermesan. Allenatore: Paolo Sammarco.

Arbitro: Aleksandar Djurdjevic (sezione di Trieste).

Ammoniti: 33′ Patane(V); 34′ Nwanege(V); 67′ Amey(B); 71′ Byar(B); 88′ Rosetti(B).

Espulsi: 90’+3′ Magnani(V).

