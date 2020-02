Video/ Bologna Udinese (1-1): highlights e gol, Palacio risponde a Okaka (Serie A)

Allo Stadio Renato Dall’Ara il Bologna acciuffa un pareggio in extremis per 1 a 1 contro l’Udinese. Come si vede nel video di Bologna Udinese, nelle fasi iniziali del primo tempo le due squadre si annullano a vicenda studiandosi in cerca del varco giusto per colpire. Lentamente però sembrano essere i friulani di mister Gotti a guadagnare campo fino a portarsi in zona offensiva ed i bianconeri riescono a trovare il gol del vantaggio intorno al 33′ per merito di Okaka, autore di un bel colpo di testa sul perfetto assist offertogli da De Paul. Le cose si complicano tuttavia per l’Udinese che si vede costretta a sostituire prematuramente per infortunio Sema con Zeegelaar al 37′ ma questo episodio non frena gli ospiti, sempre a caccia invece del possibile raddoppio. I felsinei del tecnico Mihajlovic inseguono la rete del pareggio tramite le giocate di Skov Olsen e soprattutto di Orsolini, sebbene la gara resti bloccata fino ai minuti di recupero. Ci pensa infatti il veterano argentino Rodrigo Palacio a ristabilire definitivamente l’equilibrio pareggiando al 90’+2′ su suggerimento di Tomiyasu ed approfittando del velo probabilmente involontario di Orsolini. Il punto conquistato in questo venticinquesimo turno di campionato permette rispettivamente al Bologna di salire a quota 34 nella classifica di Serie A mentre l’Udinese si porta a quota 27 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la partita sia stata molto combattuta. I padroni di casa si sono aggiudicati il possesso del pallone con il 59% ed hanno effettuato un numero superiore di passaggi rispetto agli avversari, ovvero 448 contro 291 appoggi completati, mentre gli ospiti hanno effettuato più contrasti, 25 a 20. In fase offensiva leggermente meglio i rossoblu di Mihajlovic per il 12 a 4 nelle conclusioni totali, delle quali però 3 per squadra quelle indirizzate nello specchio della porta. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Bologna è stata la squadra più scorretta a causa del 13 a 12 nel computo dei falli commessi e l’arbitro Fabrizio Pasqua, proveniente dalla sezione di Tivoli, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Mbaye da un lato, De Paul Okaka dall’altro.

IL TABELLINO

Bologna-Udinese 1 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 33′ Okaka(U); 90’+2′ Palacio(B).

Assist: 33′ De Paul(U); 90’+2′ Tomiyasu(B).

BOLOGNA – Da Costa; Tomiyasu, Bani, Danilo, Mbaye; Poli(82′ Juwara), Dominguez; Skov Olsen(59′ Baldursson), Orsolini, Palacio, Barrow. All.: Mihajlovic.

UDINESE – Musso; Stryger Larsen, Becao, Troost Ekong, Nuytinck, Sema(37′ Zeegelaar); De Paul, Mandragora, Fofana(64′ Walace); Okaka, Lasagna(81′ Jajalo). All.: Gotti.

Arbitro: Fabrizio Pasqua (Tivoli).

Ammoniti: 51′ Mbaye(B); 52′ De Paul(U); 84′ Okaka(U).

