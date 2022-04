Video/ Bologna Udinese (2-2) gol e highlights: pari show al Dall’Ara (Serie A)

VIDEO BOLOGNA UDINESE (2-2)

Allo Stadio Renato Dall’Ara le formazioni di Bologna ed Udinese si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 2 a 2, tante emozioni comunque assicurate quindi negli highlights del video Bologna Udinese 2-2. Nel primo tempo sono i padroni di casa a cominciare meglio la sfida riuscendo a passare in vantaggio subito al 6′ grazie alla rete messa a segno da Hickey, capitalizzando il suggerimento di Svanberg. Gli ospiti cercano di replicare in qualche modo andando alla conclusione con Deulofeu al 10′ ma incappando nell’intercetto di Theate. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti guidati dal tecnico Cioffi vanno a caccia del pareggio con Molina al 21′, per poi trovarlo effettivamente al 25′ per merito di Udogie, sfruttando al meglio il passaggio offertogli dal suo compagno Success.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol: Tonali riporta il Milan in vetta!

Nel finale di frazione i Felsinei falliscono una chance con Barrow al 41′ quando, liberato da Soriano, si vede intercettare un tiro dal portiere avversario Silvestri. Nella ripresa sono i friulani a ripartire fortissimo completando la rimonta con il gol del sorpasso siglato da Success al 47′, triangolando con Deulofeu. Lo stesso fantasista spagnolo mette poi i brividi alla retroguardia avversaria pure al 53′. Nell’ultima parte dell’incontro ci pensa Sansone a ristabilire definitivamente la parità al 59′ concretizzando una grande azione di Orsolini. Il punto conquistato in questo trentaquattresimo turno di campionato permette rispettivamente al Bologna di salire a quota 39 e l’Udinese di portarsi a 40 punti nella classifica della Serie A.

DIRETTA/ Genoa Cagliari (risultato finale 1-0) video: Badelj fa esplodere il Ferraris

VIDEO BOLOGNA UDINESE: STATISTICHE E TABELLINO

Analizzando le statistiche dell’incontro emerege come la partita sia stata molto combattuta a cominciare per esempio dal possesso palla favorevole al Bologna con il 55%, dato questo supportato pure da un maggior numero di passaggi completati: 349 contro 278. L’Udinese ha saputo distinguersi comunque in fase offensiva tramite il 17 a 10 nelle conclusioni totali, delle quali 5 a 3 quelle indirizzate nello specchio della porta, senza dimenticare il 104 a 93 negli attacchi, dei quali 50 a 26 quelli pericolosi, e senza dimenticare il 19 a 15 nei contrasti. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, l’Udinese è stata la squadra più scorretta del pomeriggio a causa del 22 a 9 nel computo dei falli e l’arbitro Alberto Santoro, proveniente dalla sezione di Messina, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Sansone e De Silvestri da un lato, Perez e Pussetto dall’altro.

Probabili formazioni Sassuolo Juventus/ Quote: tridente di lusso?

Bologna-Udinese 2 a 2 (p.t. 1-1)

Reti: 6′ Hickey(B); 25′ Udogie(U); 47′ Success(U); 59′ Sansone(B).

Assist: 6′ Svanberg(B); 25′ Success(U); 47′ Deulofeu(U); 59′ Orsolini(B).

BOLOGNA (3-5-2) – Bardi; Bonifazi, Binks(58′ Sansone), Theate; De Silvestri, Soriano(87′ Falcinelli), Dominguez(58′ Aebischer), Svanberg(75′ Viola), Hickey(75′ Mbaye); Orsolini, Barrow. A disposizione: Molla, Bagnolini, Santander, Stivanello, Kasius, Raimondo. All.: Tanjga.

UDINESE (3-5-2) – Silvestri; Becao, Pablo Marí, Perez; Molina, Arslan(63′ Samardzic), Walace, Makengo, Udogie; Success, Deulofeu(87′ Pussetto). A disposizione: Padelli, Gasparini, Zeegelaar, Jajalo, Nuytinck, Benkovic, Nestorovski, Soppy. All.: Cioffi.

Arbitro: Alberto Santoro (sezione di Messina).

Ammoniti: 70′ Sansone(B); 82′ De Silvestri(B); 31′ Perez(U); 90′ Pussetto(U).

VIDEO BOLOGNA UDINESE













© RIPRODUZIONE RISERVATA