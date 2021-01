Video/ Bologna Udinese (2-2): highlights e gol. Arslan salva i friulani al 92′

Un altro pareggio, il quinto consecutivo, per il Bologna che non va oltre il 2-2 contro l’Udinese. Se domenica scorsa avevano provocato più sbadigli che emozioni in casa della Fiorentina, stavolta gli uomini di Mihajlovic scendono in campo con il piglio giusto e mettono sotto i friulani che capitolano al 19’ quando Tomiyasu sugli sviluppi di un calcio piazzato la piazza con un gran colpo di testa. Il tecnico Gotti si rende conto di aver sbagliato la formazione iniziale e corre ai ripari sacrificando Forestieri per inserire Nestorovski, il macedone fa tribolare la retroguardia avversaria e serve De Paul che mette in difficoltà Da Costa incapace di trattenere il pallone che a quel punto viene ribadito in rete da Pereyra per il momentaneo uno pari. Prima dell’intervallo Palacio si inventa dal nulla una gran giocata e Svanberg, sfruttando la sponda di Barrow, riporta avanti i suoi e poi si fa cacciare via a inizio ripresa per somma di ammonizioni. Con l’uomo in più gli ospiti attaccano a spron battuto, Mandragora stampa il pallone sul palo e De Paul prova ad attrezzarsi per i miracoli finché al 92’ in pieno recupero Arslan non trova il modo di rovinare l’Epifania ai felsinei che non riescono proprio a difendere il risultato fino al triplice fischio. E così rimangono ancora agganciati al treno di squadre che lottano per non retrocedere.

VIDEO BOLOGNA UDINESE 2-2, LE DICHIARAZIONI

Sinisa Mihajlovic è un fiume in piena e si accanisce sulla direzione del signor Ayroldi: “Finché eravamo in parità numerica non c’è stata partita, avevamo giocato molto meglio e meritavamo di vincere. Poi dopo l’espulsione di Svanberg abbiamo sofferto parecchio, peccato aver preso gol nel recupero. Alla fine il pareggio è il risultato giusto per le occasioni che ha creato l’Udinese nella ripresa con l’uomo in più ma l’arbitraggio di oggi ti fa venire il latte alle ginocchia e ti fa disamorare di questo sport. Siamo la squadra più ammonita d’Europa e non mi risulta di allenare un gruppo di picchiatori. Non è accettabile ricevere due ammonizioni per lo stesso identico fallo, noi giochiamo a calcio, non alziamo le mani”.

VIDEO BOLOGNA UDINESE 2-2, IL TABELLINO

BOLOGNA-UDINESE 2-2 (2-1)

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; Tomiyasu, Danilo, Paz, Dijks (76’ Hickey); Schouten (77’ Poli), Svanberg; Orsolini (77’ Vignato), Soriano, Barrow (71’ Calabresi); Palacio (84’ Rabbi). All. Sinisa Mihajlovic.

UDINESE (3-5-2): Musso; Rodrigo Becao, Bonifazi, Samir (77’ Ouwejan); Stryger Larsen (77’ Molina), De Paul, Walace (59’ Mandragora), Pereyra, Zeegelaar (60’ Arslan); Lasagna, Forestieri (34’ Nestorovski). All. Luca Gotti.

ARBITRO: Giovanni Ayroldi (Sez. di Molfetta).

AMMONITI: 20’ Walace (U), 26’ Samir (U), 36’ Svanberg (B), 60’ Schouten (B), 78’ Lasagna (U), 86’ Da Costa (B).

ESPULSO: 47’ Svanberg (B) per somma di ammonizioni.

RECUPERO: 1’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 19’ Tomiyasu (B), 34’ Pereyra (U), 40’ Svanberg (B), 90’+2’ Arslan (U).





