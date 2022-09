Video/ Bologna Udinese Primavera (1-0) gol ed highlights: Paananen regala la vittoria

Video di Bologna e Udinese Primavera che racconta un gran bel match iniziato alle ore 11:00 di oggi sabato 3 settembre, per il campionato dei giovani Under 19. La partita prevede un copione ribaltato. Primo tempo totalmente a tinte rossoblù con il Bologna che attacca e l’Udinese che tenta di chiudersi in difesa per non farsi colpire. Al minuto 20, però, una giocata straordinaria di Paananen sblocca il match con il suo mancino che batte Di Bartoli mettendo la palla liddove il portiere non può mai arrivare. Primo tempo che vede il Bologna flirtare con il gol in più occasioni con tanta sfortuna, senza trovare mai l’occasione giusta per pungere. Primo tempo che finisce 1-0.

Secondo tempo che ribalta completamente le attese, soprattutto alla luce del primo tempo a senso unico. Udinese che attacca costantemente per trovare la giocata giusta ma Bagnolini è sempre attento e sventa le occasioni offensive dell’Udinese. Pafundi è uno dei più attivi: il giocatore dei friulani spesso mette in difficoltà la squadra bolognese con le sue giocate provando in due occasioni la stoccata vincente contro Bagnolini che risponde sempre presente. Diversi cambi che spezzano il gioco e fanno stancare l’Udinese che nel finale prova a trafiggere il Bologna ma le energie spese non gli consentono di arrivare lucidi sotto porta dovendosi arrendere al Bologna che vince e sale a quota 10 punti frutto di 3 vittorie e 1 pareggio in 4 match.

VIDEO BOLOGNA UDINESE PRIMAVERA: IL TABELLINO

Marcatori: 20′ Paananen (B)

Bologna: Bagnolini, Motolese (61′ Amey), Stivanello, Diop, Karlsson, Urbanski (70′ Bynoe), Pyythia, Rosetti (74′ Maltoni), Paananen (70′ Mazia), Raimondo, Anatriello (61′ Wallius). A disp: Raffaelli, Gasperini, Mercier, Corazza, Mmaee, Corsi, Ebone, Crociati, Menegazzo, Schiavoni. All: Vigiani.

Udinese: Di Bartolo, Cocetta, Nuredini, Abdalla, Accetta (64′ Pejicic), Zunec (46′ De Crescenzo), Castagnaviz, Iob, Centis, Pafundi (86′ Armani), Campanile (64′ Basha). A disp: Mosca, Porzio, Di Lazzaro, Nwachukwu. All: Sturm.

Arbitro: Sig. Longo della sez. di Cuneo.

VIDEO BOLOGNA UDINESE PRIMAVERA: GOL E HIGHLIGHTS

BOLOGNA IMBATTUTO! ⚽️ Kasper Paananen firma l’1-0 contro l’Udinese al 20’ del primo tempo, i rossoblu rimangono per il momento in testa alla classifica insieme alla Juventus e alla Fiorentina 🎙 @richimorelli #sportitalia pic.twitter.com/RIVr1KPGSr — Sportitalia (@tvdellosport) September 3, 2022













