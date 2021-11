Video/ Bologna Venezia (0-1): gol e highlights, colpo firmato Okereke (Serie A)

VIDEO BOLOGNA VENEZIA (0-1): DECIDE OKEREKE

Allo Stadio Renato Dall’Ara il Venezia supera il Bologna in trasferta per 1 a 0. Nel primo tempo sembrano essere gli ospiti guidati dal tecnico Zanetti a tentare di prendere in mano il controllo delle operazioni ma lentamente i padroni di casa allenati da mister Mihajlovic crescono e guadagnano terreno prezioso, rendendosi pericolosi in maniera particolare al 9′ quando Arnautovic manca l’impatto con la sfera e poi Barrow viene contenuto dalla retroguardia avversaria. I minuti scorrono sul cronometro ed il ritmo della gara pare calare drasticamente rispetto a quanto accaduto in avvio. Al 34′ si fanno vedere i rossoblu con una conclusione di Svanberg respinta in allungo da Romero.

VIDEO BOLOGNA VENEZIA: IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo il copione si ripete rispetto a quanto accaduto in precedenza e gli emiliani sollecitano Romero con uno spunto di Orsolini al 50′. Nell’ultima parte dell’incontro gli arancioneroverdi riescono a passare in vantaggio al 61′ grazie alla rete messa a segno da Okereke, su assist di Busio. L’episodio sblocca psicologicamente i veneti che rischiano su Arnautovic e Svanberg ma cercano pure il raddoppio nel finale. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Daniele Chiffi, proveniente dalla sezione di Padova, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo Busio, Haps e Romero solamente tra i lagunari. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo tredicesimo turno di campionato permettono al Venezia di salire a quota 15 nella classifica della Serie A mentre il Bologna non si muove, rimanendo fermo con i suoi 18 punti.

VIDEO BOLOGNA VENEZIA: IL TABELLINO

Bologna-Venezia 0 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 61′ Okereke(V).

Assist: 61′ Busio(V).

BOLOGNA (3-4-1-2) – Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Orsolini(69′ Vignato), N. Dominguez(87′ Viola), Svanberg, Hickey(79′ Santander); Soriano; Barrow(69′ Sansone), Arnautovic. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

VENEZIA (4-3-3) – S. Romero; P. Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Vacca(59′ Tessmann), Busio(80′ Modolo); Aramu(59′ Kiyine), Okereke(80′ Peretz), Johnsen(54′ Henry). Allenatore: Paolo Zanetti.

Arbitro: Daniele Chiffi (sezione di Padova).

Ammoniti: 47′ Busio(V); 74′ Haps(V); 87′ Romero(V).

