Video/ Bologna Verona (1-1) gol e highlights: serataccia per Orsolini (Serie A)

Il Verona doveva lanciare un segnale dopo la pesantissima sconfitta di lunedì scorso contro il Napoli ed è in qualche modo arrivato, come ammireremo nel video Bologna Verona: gli scaligeri sono riusciti a strappare il primo punto in campionato pareggiando 1-1 in casa del Bologna. I felsinei non riescono proprio a gestire le situazioni di vantaggio, se una settimana fa erano stati battuti in rimonta dalla Lazio, qui al Dall’Ara si sono fatti rimontare dagli ospiti che evitano la seconda sconfitta di fila e cancellano lo zero dalla loro classifica. La gara comincia subito con un forte brivido per i padroni di casa, Henry fa tremare la porta di Skorupski stampando il pallone sulla traversa. Nei minuti successivi gli uomini di Mihajlovic carburano e trovano il gol con il solito Arnautovic che lascia sul posto il sonnecchiante Gunter e fulmina Montipò. Prima dell’intervallo l’attaccante francese si riscatta con gli interessi ristabilendo l’equilibro, Orsolini riporta avanti i suoi ma il VAR lo inchioda: fuorigioco. La serata del numero 7 si conclude nel peggiore dei modi affondando i tacchetti dello scarpino sul volto di Hangla, un fallaccio che gli costa il rosso diretto. Con l’uomo in più l’Hellas prova a vincerla ma non trova l’episodio giusto dopo che a inizio ripresa Tameze aveva gettato sul fondo il pallone della vittoria.

Sinisa Mihajlovic, ancora visibilmente provato dalla chemioterapia per la recrudescenza della leucemia, si è presentato ai microfoni di DAZN: “E’ stata una partita equilibrata in cui entrambe le squadre potevano vincere ma anche perdere, non poteva che finire in parità. Noi abbiamo dato il massimo, anche oggi siamo rimasti dentro la partita fino al triplice fischio, questa è la cosa a cui tengo di più considerando che le tante voci di mercato possono distrarre i giocatori che invece stanno sempre sul pezzo quando scendono in campo. A questo punto ci manca solamente la vittoria che non riusciamo mai a cogliere, un po’ per colpa nostra e un po’ per gli episodi a sfavore. Di sicuro dobbiamo essere più cattivi e concentrati lì davanti”. Gabriele Cioffi sembra rinfrancato dalla prestazione dei suoi dopo la manita incassata all’esordio: “Rispetto alla gara con il Napoli è andata decisamente meglio, nel finale con l’uomo in più abbiamo anche provato a vincere la partita, non ci siamo riusciti ma ci teniamo stretti questo pareggio, faccio i complimenti ai ragazzi per l’atteggiamento propositivo dal primo al novantesimo”.

BOLOGNA-VERONA 1-1 (1-1)

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi; Kasius (64′ Lykogiannis), Dominguez (89′ Aebischer), Schouten, Cambiaso; Soriano (65′ Vignato); Orsolini, Arnautovic. All. Sinisa Mihajlovic.

VERONA (3-5-2): Montipò; Retsos, Gunter, Coppola; Faraoni (52′ F. Terracciano), Tameze, Hongla (81′ Veloso), Ilic, Lazovic; Henry (89′ Djuric), Lasagna. All. Gabriele Cioffi.

ARBITRO: Matteo Marcenaro (Sez. di Genova).

AMMONITI: 22′ Coppola (V), 23′ Hongla (V), 47′ Gunter (V), 53′ Bonifazi (B), 87′ Dominguez (B), 90′ Arnautovic (B).

ESPULSO: 78′ Orsolini (B) per fallo da rosso diretto.

RECUPERO: 5′ pt, 5′ st.

MARCATORI: 21′ Arnautovic (B), 43′ Henry (V).

