Video bomba d'acqua Milano, nuovo temporale si abbatte sul capoluogo lombardo dopo allerta meteo: il maltempo torna a colpire con nubifragi e vento

Era stato prevista e purtroppo non si è fatto attendere la pioggia, con una nuova bomba d’acqua Milano caduta violentemente, con temporali e nubifragi, ma l’auspicio è che il capoluogo lombardo venga risparmiato almeno dalla grandine, che potrebbe causare ulteriori disagi e danni. Già ieri le raffiche di vento e la bomba d’acqua hanno lasciato il segno, come abbiamo avuto anche modo di mostrarvi in un precedente video. L’allerta meteo Milano è stato confermato nelle ultime ore, dunque la cittadinanza è stata invitata dal Comune a prendere le dovute precauzioni.

Allerta meteo arancione Milano per temporali e nubifragi/ Maltempo, il Comune: "Abbandonate i parchi”