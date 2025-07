Video bomba d'acqua Milano: violento nubifragio sul capoluogo lombardo tra fulmini e raffiche di vento, strade bloccate per allagamenti

Erano state previste forti piogge e grandinate sulla Lombardia, tanto che è stata diramata un’allerta meteo per oggi, ma si è scatenata una bomba d’acqua Milano. L’ondata di maltempo ha colpito anche Como e le zone limitrofe. Tutto è cominciato nel pomeriggio di oggi, con forti temporali, vento e grandinate. Il cielo si è oscurato, poi è caduta la pioggia, tra raffiche di vento e fulmini.

Le strade si sono riempite d’acqua e si è fatta subito critica la circolazione dei mezzi. Il Comune, che aveva già provveduto alla chiusura dei parchi, aveva anche preparato i sistemi di contenimento. Ma non mancano i disagi, come si evince dalle immagini raccolte da Sussidiario Tv.

Il consiglio è di evitare le aree che rischiano allagamenti, come sottopassi e fiumi; inoltre, non bisogna sostare sotto alberi, impalcature o strutture leggere; mettere in sicurezza gli oggetti sui balconi e prestare attenzione agli eventi all’aperto per evitare pericoli.

