Video/ Borussia Dortmund Manchester City (1-2): highlights e gol. Pep in semifinale!

Vittoria in rimonta per Pep Guardiola e il suo Manchester City, che battendo il Borussia Dortmund con il risultato di 2-1 nel match di ritorno dei quarti di finale di Champions league, vola alla semifinale della prima competizione per club del continente. Forti del 2-1 occorso all’andata, i citizens sfatano il tabù dei quarti e dunque volano alla semifinale della coppa, dove è già deciso che affronteranno il Psg. Ma prima di guardare già alla prossima fase, andiamo a ricordare le azioni salienti della sfida che è andata in scena solo ieri sera al Wesftalenstadion. Al via sono stati subito alti ritmi e gran intensità in campo: il City tiene la palla ma sono i tedeschi i primi a far male, prima con Dahoud e poi ancora con Bellingham, che al 15’ segna il gol dell’1-0. Subito andati sotto, gli inglesi reagiscono con forza, ma è solo traversa per De Bruyne al 25’ e poi sono Mahrez e Zinchenko ha sfiorare il pari, ma senza successo. Dopo l’intervallo è sempre gran intensità in campo: il Manchester City prova ancora a colpire mentre il Borussia gestisce. L’occasione del pari per gli ospiti arriva poi al 55’ quando per un ingenuità di Emre Can (tocco di braccio) viene concesso calcio di rigore per i Citizens e dal dischetto Mahrez non sbaglia. Trovato l’1-1 si raddoppiano gli sforzi dei 22 in campo: attorno al 70’ è botta risposta tra Hummels e De Bruyne, ed è al 70’ che Foden (come occorso all’andata) mette il sigillo, beffando tra i pali Hitz. Nel finale è ancora gran spettacolo in campo, ma il Borussia Dortmund non riesce più a raddrizzare la sfida: al triplice fischio è vittoria del Manchester City per 2-1, che batte i tedeschi e vola in semifinale di Champions league.

DIRETTA/ Liverpool Real Madrid (risultato finale 0-0) streaming: Real in semifinale

IL TABELLINO

BORUSSIA DORTMUND-MANCHESTER CITY 1-2

15′ Bellingham (B), 53′ rig. Mahrez (M), 75′ Foden (M)

BORUSSIA DORTMUND (4-3-2-1): Hitz; Morey (81′ Tigges), Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham (81′ Brandt), Emre Can, Dahoud (75′ Hazard); Knauff (68′ Reyna), Reus; Haaland. All. Terzic

DIRETTA/ Dortmund Manchester City (risultato finale 1-2) streaming: la chiude Foden

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Stones, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez (88′ Sterling), B. Silva, Foden. All. Guardiola

Ammonito: Bellingham (B)

CLICCA QUI PER IL VIDEO BORUSSIA DORTMUND MANCHESTER CITY

LEGGI ANCHE:

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Diretta gol live score: partite al via, si gioca!Video/ Arsenal Olympiacos (0-1) highlights gol. El Araby non basta: passano i GunnersVideo/ Inter Milan (risultato 2-1) gol e highlights: Eriksen decisivo al 97'Video/ Perugia Cosenza (2-2): highlights e gol. Brillante pareggio al Curi!

© RIPRODUZIONE RISERVATA