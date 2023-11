Video/ Borussia Dortmund Newcastle (2-0) gol e highlights: Brandt chiude i conti (Champions, 7 novermbe 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BORUSSIA DORTMUND NEWCASTLE: LA SINTESI

Al Signal Iduna Park il Borussia Dortmund supera il Newcastle per 2 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Terzi partono bene affacciandosi in zona offensiva subito al 7′ con una conclusione di Brandt finita alta sopra la traversa della porta avversaria. I minuti scorrono sul cronometro ed i gialloneri insistono riuscendo anche a passare in vantaggio verso il 26′ grazie alla rete messa a segno da Fullkrug, capitalizzando l’assist offertogli dal suo compagno Sabitzer.

Gli opsiti guidati dal tecnico Howe replicano al 45′ forzando Kobel alla parata sul colpo di testa provato da Joelinton. Nel secondo tempo i bianconeri ricominciano con lo spirito giusto per tentare di pareggiare ed è il solito Joelinton a fallire un’opportunità interessante senza inquadrare il bersaglio di testa per un soffio al 56′. Nell’ultima parte dell’incontro i tedeschi trovano il gol del raddoppio al 79′ per merito di Brandt, finalizzando un contropiede ispirato da Adeyemi.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro spagnolo A. Hernandez ha estratto il cartellino giallo una sola volta per ammonire Hall tra gli ospiti. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo quarto turno della competizione continentale permette al Borussia Dortmund di salire a quota 7 nella classifica del girone F della Champions League staccando proprio i diretti rivali di giornata del Newcastle, rimasti appunto fermi a 4 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BORUSSIA DORTMUND NEWCASTLE: IL TABELLINO

Borussia Dortmund-Newcastle 2 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 26′ Fullkrug(B); 79′ Brandt(B).

Assist: 26′ Sabitzer(B); 79′ Adeyemi(B).

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1) – Kobel; Ryerson, Hummels, Sule, Schlotterbeck; Sabitzer, Ozcan; Brandt, Nmecha, Adeyemi; Fullkrug. Allenatore: Terzic.

NEWCASTLE (4-3-3) – Pope; Trippier, Schar, Lascelles, Hall; Livramento, Guimaraes, Longstaff; Willock, Wilson, Joelinton. Allenatore: Howe.

Arbitro: A. Hernandez (Spagna).

Ammoniti: 9′ Hall(N).

