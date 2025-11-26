Video Borussia Dortmund Villareal gol e highlights: tutte le reti e le occasioni migliori del match di Champions League di oggi 25 novembre

VIDEO BORUSSIA DORTMUND VILLARREAL: TRIONFO DEI TEDESCHI!

Il primo tempo di Borussia Dortmund Villareal sorride ai tedeschi, ma molto per via della fortuna, ma ci arriveremo. Prima frazione dominata dai padroni di casa che lasciano pochissimo spazio di manovra agli spagnoli che si devono accontentare delle briciole lasciate, ed ecco che infatti rimangono a digiuno. Il primo tempo si chiude cosi con il Dortmund avanti grazie al gol di Guirassy, che al termine di un’azione confusa su calcio d’angolo approfitta di un rimpallo in area: la palla resta lì dopo una deviazione corta del Villarreal e l’attaccante è rapidissimo a girarla in rete da pochi passi.

Rita De Crescenzo "cacciata" dal seggio elettorale/ Cos'è successo: "Mi hanno fatto un'ingiustizia"

Prima del vantaggio, i gialloneri avevano già costruito diverse situazioni pericolose: Adeyemi prova un tiro improvviso dal limite che finisce alto e poco dopo tenta un filtrante interessante, chiuso però dalla difesa spagnola. Sabitzer va vicino al raddoppio controllando un pallone vagante e calciando di prima, ma Luiz Júnior si allunga e respinge. Al Villarreal restano solo ripartenze sporadiche, spesso chiuse dalla difesa tedesca, attenta nel leggere ogni imbucata. Dortmund più presente, più intenso e premiato dal gol di Guirassy. Il secondo tempo invece si accende molto di più.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi piano di pace Ucraina, Trump: “Accordo vicino, Mosca fa concessioni”

VIDEO BORUSSIA DORTMUND VILLARREAL, IL SECONDO TEMPO

Il Dortmund chiude il match con un netto 4-0, legittimato da un secondo tempo di totale controllo. Il gol che indirizza definitivamente la partita arriva al 59’, quando Adeyemi, il più rapido a reagire su un pallone vagante in area, calcia rasoterra nell’angolino sinistro, battendo il portiere e siglando il tris. Il Villarreal prova a rimanere in partita con qualche iniziativa di Pepe: prima una punizione insidiosa deviata in corner, poi un altro pallone che costringe la difesa tedesca a rifugiarsi di nuovo in angolo. Con il passare dei minuti il Dortmund gestisce il possesso con sicurezza, muovendo palla da un lato all’altro e aspettando il varco.

Torino, espulso imam che esaltò strage del 7 ottobre/ Ma procedura si blocca: "È perseguitato in patria"

Nel finale fioccano i cambi: dentro Chukwuemeka, Fabio Silva, Sabitzer e Gross per i gialloneri, mentre il Villarreal inserisce Parejo, Moleiro e Rafa Marín. All’81’ arriva anche un rigore per il Dortmund dopo un intervento scomposto di Cardona, ma Fabio Silva colpisce in pieno la traversa. La squadra di Massa continua però a dominare territorialmente, mantenendo ritmo e ordine fino al triplice fischio. Prestazione solida, pulita e senza sbavature: 3-0 meritato.

BORUSSIA DORTMUND VILLARREAL: VIDEO E HIGHLIGHTS