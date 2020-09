Video/ Bosnia Polonia (1-2): highlights e gol. Grosicki decide il match (2^ turno)

Ed ecco il video con i gol e gli highlights di Bosnia Polonia, partita valevole per la seconda giornata di Nations League. Finisce sul risultato di 1-2, con Milik in campo per tutti i novanta minuti. Dopo la marcatura iniziale segnata da Hajradinovic su calcio di rigore, è arrivato il pareggio siglato dal nuovo colpo del Benevento, nonché ex conoscenza del calcio italiano, Kamil Glik. Nel secondo tempo l’altra fiammata di Grosicki per il sorpasso definitivo. Ma partiamo dall’inizio, con la formazione di casa che nel suo schieramento titolare rinuncia a Dzeko. La Polonia, invece, decide di lasciare in panchina Szczesny, mentre Zielinski e Milik hanno una chance dal primo minuto. Il primo scorcio del match non ha molto da raccontare in termini di occasioni. L’episodio che sblocca l’incontro si concretizza al ventitreesimo minuto: è letale l’ingenuità commessa da Bednarek in area da rigore. Così Hajradinovic ha una grande opportunità dal dischetto e non la sciupa. Nulla da fare per Fabianski e bosniaci avanti per una rete a zero. La Nazionale polacca non ci sta e affida la sua reazione all’attaccante del Napoli, Milik. La difesa della Bosnia copre bene gli spazi e chiude le possibili iniziative della Polonia. Allo scadere del primo tempo, però, ci pensa Kamil Glik a rimettere la partita sui binari giusti. Il nuovo acquisto del Benevento conferma il suo vizietto del gol e con un colpo di testa insacca il pallone dell’uno a uno. Siamo nel secondo tempo e per la Bosnia si vede in campo Dzeko. E’ la Polonia, in realtà, a dimostrarsi più in palla. E nel momento in cui il gioco si fa più duro i polacchi passano con Grosicki. Bella realizzazione da parte del giocatore polacco, che dalla distanza ravvicinata si rivela letale. Il suo gol vale la rimonta ma anche e soprattutto i tre punti che consentono ai suoi di agganciare in classifica l’Olanda.

BOSNIA-HERZEGOVINA: Asmir Begović; Ermin Bičakčić, Muhamed Bešić (dal 15′ st Edin Džeko), Siniša Saničanin, Eldar Čivić (dal 37′ st Deni Milošević), Zoran Kvržić, Haris Hajradinović, Amir Hadžiahmetović, Amer Gojak (dal 1′ st Edin Višća), Elvir Koljič, Armin Hodžić. A disposizione: Jasmin Burić, Ibrahim Šehić, Toni Šunjić, Adnan Kovačević, Sead Kolašinac, Branimir Cipetić, Gojko Cimirot, Anel Šabanadžović, Vladan Danilović. Allenatore: Dušan Bajević.

POLONIA: Łukasz Fabiański; Kamil Glik, Jan Bednarek, Tomasz Kędziora, Piotr Zieliński (dal 40′ st Karol Linetty), Maciej Rybus, Grzegorz Krychowiak (dal 23′ st Mateusz Klich), Kamil Jóźwiak, Jacek Góralski, Arkadiusz Milik, Kamil Grosicki (dal 35′ st Sebastian Szymański). A disposizione: Wojciech Szczęsny, Łukasz Skorupski, Paweł Bochniewicz, Sebastian Walukiewicz, Michał Karbownik, Artur Jędrzejczyk, Jakub Moder, Bartosz Bereszyński, Krzysztof Piątek. Allenatore: Jerzy Brzęczek.

Reti: al 24′ pt Haris Hajradinović, al 45′ pt Kamil Glik, al 22′ st Kamil Grosicki.

Ammonizioni: al 42′ st Amir Hadžiahmetović (BOS), al 22′ pt Jan Bednarek (POL), al 37′ st Arkadiusz Milik (POL).

