Video/ Bosnia Portogallo (0-5) gol e highlights: gara mai in discussione (Euro 2024 16 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BOSNIA PORTOGALLO: LA SINTESI

Portogallo straripante nel match sul campo della Bosnia valevole per il gruppo J. Lusitani che, nonostante il primo posto già acquisito, risultano devastanti sin dall’inizio della gara. Al 5′ , infatti, Portogallo già in vantaggio: tocco di mano in area di rigore bosniaca e penalty sacrosanto in favore dei lusitani. Dagli undici metri Cristiano Ronaldo non sbaglia spiazzando il portiere di casa. Solo una squadra in campo tanto che al 21′ arriva il raddoppio del Portogallo: assist di Joao Felix e doppietta personale per Cristiano Ronaldo dopo la revisione del Var. Passano pochi minuti e arriva anche il tris ospite: questa volta è Bruno Fernandes ad andare in rete con un gran destro. La Bosnia fatica tremendamente a contenere CR7 e compagni. Al 32′ i lusitani dilagano: Cancelo, ben servito da Cristiano Ronaldo, colpisce con un destro potente e preciso. Al 38′ ancora ospiti vicini al gol: il colpo di testa di Ruben Dias termina a lato di un soffio. Ma pochi minuti più tardi arriva il quinto sigillo lusitano: la firma è di Joao Felix.

Il secondo tempo di gioco inizia con due sostituzioni: nella Bosnia Gazibegovic sostituisce Demirovic mentre Hadziahmetovic sostituisce Rahmanovic. I padroni di casa potrebbero accorciare le distanze al 10′ ma il colpo di testa di Stevanovic termina a lato di poco. Lo stesso centrocampista bosniaco qualche minuto più tardi, ben servito da Dzeko, sfiora il gol prima di essere sostituito da Hamulic. Alla mezz’ora ci prova Dzeko:un colpo di testa dalla sinistra dell’area piccola che finisce alto sopra la traversa.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BOSNIA PORTOGALLO: IL TABELLINO

BOSNIA: Sehic I., Dedic A., Barisic A. L. (dal 27′ st Gojkovic R.), Hadzikadunic D., Kolasinac S., Pjanic M., Cimirot G., Stevanovic M. (dal 20′ st Hamulic S.), Rahmanovic A. (dal 1′ st Hadziahmetovic A.), Demirovic E. (dal 1′ st Gazibegovic J.), Dzeko. A disposizione: Piric K., Basic I., Bilbija N., Menalo L., Prevljak S., Varesanovic D., Ziljkic A. Allenatore: Milosevic S.

PORTOGALLO: Costa D., Dalot D., Dias R., Inacio G., Cancelo J., Fernandes B. (dal 34′ st Neves R.), Pereira D., Otavio (dal 40′ st Neves J.), Ronaldo C. (dal 20′ st Diogo Jota), Joao Felix (dal 34′ st Vitinha), Leao R. (dal 20′ st Neto P.).A disposizione: Patricio R., Sa J., Antonio Silva, Palhinha J., Ramos G., Semedo N., Silva B. Allenatore: Martinez

Reti: 5′ pt Ronaldo C. (Portogallo) , al 20′ pt Ronaldo C. (Portogallo) , al 25′ pt Fernandes B. (Portogallo) , al 32′ pt Cancelo J. (Portogallo) , al 41′ pt Joao Felix (Portogallo) .

Ammoniti: Hadzikadunic D. (Bosnia-Erzegovina), Kolasinac S. (Bosnia-Erzegovina).

