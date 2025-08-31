Video Bra Perugia (risultato finale 2-2) gol e highlights della gara valida per la seconda giornata del girone B della Serie C 2025/2026.

VIDEO BRA PERUGIA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Giuseppe Sivori di Sestri Levante il Perugia raggiunge il Bra nel recupero pareggiando per 2 a 2 dal dischetto. Nel primo tempo i Grifoni cominciano con il turbo inserito centrando un palo con Tumbarello già intorno al 6′ sebbene i giallorossi non si lascino intimidire e provino anzi rispondere al 12′ con Silani, sebbene la sua conclusione venga deviata in maniera provvidenziale dalla retroguardia avversaria.

Video Foggia Sorrento (1-0)/ Gol e highlights: Morelli annulla la penalizzazione! (Serie C, 30 agosto 2025)

Gli ospiti tornano subito a spingere fallendo un paio di opportunità interessanti al 18′ con Montevago ed al 22′ con un colpo di testa fuori misura di Kanoute ma i piemontesi spezzano invece l’equilibrio ad inizio recupero, ovvero al 45’+1′, grazie al gol firmato da Minaj, lesto nel risolvere una mischia in area perugina.

Video Trapani Latina (6-0)/ Gol e highlights: danze aperte da Fischnaller e Canotto (Serie C, 30 agosto 2025)

Nel secondo tempo è una deviazione decisiva a favorire la rete del pareggio degli uomini di mister Cangelosi segnata immediatamente al 48′ da Giunti anche se rimangono in inferiorità numerica poi dal 54′ per colpa dell’espulsione rimediata da Nwanegue, ravvisata con l’ausilio dell’FVS. Nel finale viene annullato un gol di Montevago agli umbri per una posizione di fuorigioco all’ora di gioco ma la compagine allenata da Nisticò torna avanti al 67′ col gol siglato da La Marca.

Il Perugia non si scoraggia e colleziona chances fallite fino a ripristinare una volta per tutte l’equilibrio nel recupero a tempo scaduto al 90’+12′ quando Sganzerla viene espulso ed Ogunseye trasforma il calcio di rigore decisivo per i suoi. Questo pareggio assegna un punto sia al Bra, che smuove la sua classifica, sia al Perugia, adesso a quota due nel girone B della Serie C 2025/2026.

Video Campobasso Torres (2-1)/ Gol e highlights: doppietta di Bifulco! (Serie C, 30 agosto 2025)

VIDEO BRA PERUGIA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS