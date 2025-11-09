Video Bra Pineto (risultato finale 1-2) gol e highlights della gara valida per la tredicesima giornata del girone B della Serie C 2025/2026.
VIDEO BRA PINETO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Allo Stadio Giuseppe Sivori il Pineto si impone per 2 a 1 in rimonta ed in trasferta contro il Bra. Nel primo tempo gli abruzzesi provano immediatamente a passare in vantaggio al 10′ con una sortita offensiva di D’Andrea, fermato tuttavia sul più bello dal puntuale intervento in uscita effettuato dal portiere Franzini.
Il tecnico Tisci è poi costretto a sostituire Viero con Nebuloso già al 22′ a causa di un infortunio oltre a vedersi poi togliere un calcio di rigore su chiamata dell’FVS da parte dei piemontesi alla mezz’ora di gioco dopo che il direttore di gara aveva concesso il penalty per un presunto fallo commeso da Maressa nei confronti di Borsoi.
I biancazzurri non inquadrano infine lo specchio della porta avversaria al 44′ con una soluzione imprecisa per un soffio di Germinario. Nel secondo tempo gli ospiti si riaffacciano pericolosamente in avanti al 59′ con un piazzato di Bruzzaniti disinnescato dall’estremo difensore rivale in calcio d’angolo ed al 60′ tramite un colpo di testa di Frare.
Nel finale anche il Bra rimpiazza per colpa di un infortunio al 62′ Cucciniello con Morleo prima di spezzare l’equilibrio al 64′ con il gol segnato da Lionetti su suggerimento di Pautassi. La reazione del Pineto si traduce al 73′ in una conclusione indisiosa di Bruzzaniti e soprattutto al 74′ con la rete del pari firmata da Pellegrino, autore di un colpo di testa vincente su assist di Lombardi.
Ci pensa D’Andrea a completare il sorpasso definitivo all’82’ andando in gol ancora di testa su passaggio di Germinario e Sinani al 90′ manca invece il pareggio. I tre punti che arrivano grazie al successo conquistato lontano da casa nella tredicesima giornata del campionato di Serie C 2025/2026 consentono al Pineto di volare a quota diciannove nel girone B. Il KO rimediato sul suo campo incolla invece il Bra a dieci punti, senza quindi riuscire a migliorare la posizione in classifica.