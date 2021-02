Video/ Braga Roma (0-2) gol e highlights: Dzeko-Borja Mayoral, Fonseca va!

Il video Braga Roma porta ottime notizie ai giallorossi: possiamo infatti ammirare gol e highlights della partita vinta per 0-2 dalla Roma in Portogallo nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, ponendo una serissima ipoteca sulla qualificazione per gli ottavi. Ottime notizie per l’allenatore Paulo Fonseca soprattutto dai suoi attaccanti, perché hanno segnato sia Edin Dzeko sia Borja Mayoral, il bosniaco già al quinto minuto di gioco per mettere in discesa la partita, lo spagnolo invece appena prima del 90′ per mettere davvero una serissima ipoteca sul passaggio del turno, che naturalmente andrà sigillato al ritorno. La Roma ha approfittato anche del fatto che lo Sporting Braga è rimasto in dieci uomini all’inizio del secondo tempo a causa dell’espulsione di Esgaio, ma è giusto ricordare che ai giallorossi sono stati annullati ben due gol per fuorigioco, uno a Pedro e uno a Mkhitaryan, dunque il successo è sicuramente più che meritato.

VIDEO BRAGA ROMA: LE DICHIARAZIONI

Al termine di Braga Roma, era visibilmente soddisfatto l’allenatore giallorosso Paulo Fonseca per una netta e prestigiosa vittoria esterna della sua squadra. Questo dunque è stato il commento del mister della Roma ai microfoni di Sky Sport: “È stata la dimostrazione dello spirito di squadra. Abbiamo avuto tanti problemi coi difensori centrali: trovare soluzioni in una situazione del genere non era facile. Spinazzola e Karsdorp se la sono cavata bene, bravo anche Veretout come terzino. È stato difficile ma complimenti alla squadra”. Seconda partita di fila senza gol al passivo per la Roma, che ha pure avuto entrambi i centravanti a segno. Su questo aspetto e sul ritorno del bosniaco, Fonseca si è espresso così: “Dzeko ha giocato molto bene e Mayoral è entrato altrettanto bene. Il Braga ha qualità: nel primo tempo hanno attaccato la profondità ma non hanno mai avuto occasioni per fare gol. Tutta la squadra ha lavorato molto bene difensivamente”.

