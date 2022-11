Video/ Brasile Serbia (2-0) gol ed highlights: brilla Neymar, Richarlison da urlo!

Video Brasile Serbia che vede il primo tempo terminare con il risultato di 0-0. Un Brasile che, nonostante le innumerevoli qualità in campo, non riesce ad imporsi con costanza nel match contro gli avversari serbi. Prima occasione con Neymar che prova a pescare il jolly da calcio d’angolo ma nulla da fare. Thiago Silva e Marquinhos lottano contro Mitrovic e Milinkovic Savic e cercano con Casemiro di trovare la giocata e la trovano quando l’ex Real serve Raphinha che attraverso una sponda al centro serve i compagni ma chiude la difesa. Occasione importante per Vinicius Jr che ben servito prova a saltare il gigantesco portiere serbo ma senza riuscirci e poco dopo si fa rimontare da Milenkovic in fase difensiva. Primo tempo a reti bianche e tanta delusione per la Selecao.

Secondo tempo che si apre con il Brasile che parte a mille ed ha subito un’occasione con Raphinha che ruba palla ma sbaglia malamente contro Milinkovic Savic. Brasile che alza il ritmo ed inizia ad imporre il suo gioco e lo fa sotto il segno del solito Neymar che da vero numero 10 si prende il peso della squadra e crea l’occasione del gol del 1-0 verdeoro portando a spasso la difesa prima del tiro di Vinicius Jr. Sul tiro del giocatore del Real Madrid ecco la repsints facile di Richarlison che fa 1-0. La felicità di Richarlison aumenta perché poco dopo è ancora l’ex Tottenham a trovare il gol con una magistrale sforbiciata che si insacca alle spalle di Milinkovic Savic dopo la solita giocata di Neymar che ha permesso a Vinicius Jr di servire il compagno. Nel finale la Serbia non entra più in partita ed il Brasile sfitos più volte il tris con Rodrygo e Fred con Casemiro che ci va ancora più vicino beccando le traversa. Vince e convince il Brasile di Tite.

VIDEO BRASILE SERBIA: IL TABELLINO

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Casemiro, Paqueta (dal 30′ st Fred); Neymar (dal 34′ st Antony), Richarlison (dal 34′ st Gabriel Jesus), Raphinha (dal 42′ st Martinelli); Vinicius Jr. (dal 30′ st Rodrygo). A disposizione: Weverton, Ederson, Fred, Dani Alves, Eder Militao, Fabinho, Alex Telles, Guimaraes, Gabriel Jesus, Antony, Rodrygo, Everton Ribeiro, Bremer, Pedro, Martinelli. Allenatore: Tite.

SERBIA (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Pavlovic, Veljkovic, Milenkovic; Gudelj, Lukic (dal 20′ st Lazovic), S. Milinkovic-Savic, Mladenovic (dal 20′ st Vlahovic); Tadic, Zivkovic; Mitrovic (dal 39′ st Maksimovic). A disposizione: Dmitrovic, Rajkovic, Erakovic, Maksimovic, Radonjic, Jovic, Mitrovic, Babic, Kostic, Vlahovic, Racic, Djuricic, Lazovic, Ilic, Grujic. Allenatore: Stojkovic.

Reti: al 17′ st Richarlison, al 28′ st Richarlison

Ammonizioni: Pavlovic, Lukic











