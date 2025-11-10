Video Brescia Alcione Milano (risultato finale 0-1) gol e highlights della gara valida per la tredicesima giornata del girone A della Serie C 2025/2026.
VIDEO BRESCIA ALCIONE MILANO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Allo Stadio Mario Rigamonti l’Alcione Milano ottiene una bella vittoria in trasferta di misura per 1 a 0 contro l’Union Brescia. Nel primo tempo i biancoblu partono con il turbo inserito a giudicare dalla sortita offensiva provata da Cazzadori già al 1′ mentre gli orange sbattono poi contro Pasini al 7′ con la conclusione tentata da Galli.
I milanesi non concretizzano al 18′ con Galli, contenuto in corner, e l’Union fallisce un paio di opportunità al 25′ con Cisco, centrando addirittura un palo, oltre a farsi annullare dall’FVS al 38′ un gol di Cazzadori per fallo di mano ravvisato nei confronti di Pasini. Neanche Marconi è più preciso al 39′ dall’altro lato calciando sopra lo specchio della porta.
Nel secondo tempo il copione si ripete ed è ancora Pasini a fermare al 53′ un tiro degli arancioni firmato da Lopes. Nel finale la Leonessa si dispera al 58′ quando Cazzadori non arriva puntuale all’appuntamento col pallone e gli uomini di mister Cusatis sbloccano il punteggio al 71′ per merito del gol siglato da Bright, lesto nel raccogliere la sfera respinta dalla traversa centrata da Morselli con un tiro-cross.
A recupero inoltrato, precisamente al 90’+6′, Samele va vicino al raddoppio definitivo. Il successo conquistato nella tredicesima giornata della Serie C 2025/2026 fornisce tre nuovi punti all’Alcione Milano che scavalca l’Inter U23, battuta dalla capolista Vicenza, per andare a quota ventiquattro. L’Union Brescia non migliora invece il proprio piazzamento nel girone A rimanendo infatti ferma a ventisette punti.