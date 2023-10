Video/ Brescia Ascoli (1-1) gol e highlights: Moncini agguanta il pari (Serie B, 30 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BRESCIA ASCOLI: LA CRONACA

Video, gol e highlights di Brescia Ascoli, gara emozionante disputata al “Rigamonti”. La serie positiva dell’Ascoli continua in Lombardia con un altro punto prezioso portato via da un campo particolarmente complicato. L’1-1 di Brescia conferma il buon momento degli uomini di Viali che si fanno riprendere a pochi metri dal traguardo da Moncini dopo essere andati avanti con Falzerano e accarezzando la possibilità di infilare un altro successo. L’approccio degli uomini di Viali, dopo qualche recente avvio poco convinto, stavolta è ottimo e al quarto d’ora arriva il primo gol della seconda avventura di Falzerano con la maglia del Picchio. Il centrocampista beffa Lezzerini al termine di una magistrale azione di rimessa. La pronta risposta di Galazzi da fuori area si spegne di poco alla sinistra di Viviano, ma l’inizio dei lombardi è da dimenticare. In campo i padroni di casa si svegliano a ridosso dell’intervallo con il colpo di testa tentato da Borrelli e salvato sulla linea da Botteghin.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BRESCIA ASCOLI: LA RIPRESA

L’incontro si infiamma nella ripresa con i padroni di casa che fanno possesso, prendono campo e alzano i giri nel tentativo di recuperare lo svantaggio. Ancora Bianchi chiama sugli scudi Viviano dopo un pallone sanguinoso perso da Bayeye. Viali passa a cinque dietro, ma il fortino dell’Ascoli crolla nel finale di gara. Il neo entrato Moncini sbuca tra Bellusci e Quaranta scagliando dentro un pallone rimesso al centro da Bisoli. Termina 1-1 al “Rigamonti”, risultato tutto sommato giusto.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BRESCIA ASCOLI: IL TABELLINO

BRESCIA: Lezzerini; Papetti (dal 35′ st Olzer), Cistana, Mangraviti; Dickmann, Bisoli, Galazzi (dal 27′ st Huard), Fares (dal 1′ st Fogliata); Bjarnason (dal 1′ st Paghera); Bianchi, Borrelli (dall’8′ st Moncini). A disposizione: Andrenacci, Ndoj, Jallow, Adorni. All. Gastaldello

ASCOLI: Viviano; Bayeye, Bellusci, Botteghin, Giovane (dal 33′ st Kraja); Gnahoré (dal 18′ st Falasco), Di Tacchio, Falzerano (dal 23′ st Milanese); Mendes, Rodriguez (dal 23′ st Manzari); Nestorovski (dal 33′ st Quaranta). A disposizione: Barosi, Bolletta, Haveri, Millico, Caligara, D’Uffizi, Masini All. Viali

Arbitro: Monaldi di Macerata

Reti: 15′ pt Falzerano, 40′ st Moncini

Ammoniti: Galazzi, Dickmann per il Brescia, Nestorovski, Falzerano, Bellusci per l’Ascoli.

GUARDA VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BRESCIA ASCOLI

