Video/ Brescia Atalanta (0-3): highlights, gol. Tris della Dea al Rigamonti (Serie A)

Dal marzo 2001 l‘Atalanta non vinceva il derby in casa del Brescia, da un mese non faceva 3 punti in campionato. Tutto spazzato via per la squadra di Gasperini che nella 13^ giornata di Serie A si impone allo stadio Rigamonti col risultato di 3-0 contro un Brescia che incappa nella sesta sconfitta consecutiva, prolungando così la sua crisi. Come si vede nel video di Brescia Atalanta, primo tempo a senso unico con l’Atalanta che spinge molto in attacco. Ci prova prima Muriel, poi De Roon dalla distanza, quindi al 14′ Joronen è molto bravo ad opporsi a una conclusione di controbalzo ancora di Muriel. 5 calci d’angolo per i bergamaschi che dopo tanta pressione riescono a passare al 26′: cross di Castagne dalla destra, perfetto inserimento in area di Pasalic che di testa firma il vantaggio atalantino. Perfetto tempismo, con Pasalic che di testa al 40′ su calcio d’angolo pennellato da Gomez colpisce un palo che gli nega il raddoppio.

IL SECONDO TEMPO

Brescia troppo brutto per essere vero, le Rondinelle provano a scuotersi nella ripresa e al 10′ clamorosa occasione con Balotelli che colpisce la traversa a Gollini battuto. Pericolo scampato e l’Atalanta passa al 16′: Ilicic affonda e crossa, delizioso colpo di tacco di Pasalic che firma la doppietta personale e mette fuori causa Gollini. Sullo 0-2 il Brescia perde entusiasmo ed energie, l’Atalanta dalla sua continua a rendersi pericolosa con un Malinovsky subito in partita una volta entrato in campo al posto di Muriel. E allo scadere un errore di Martella innesca Ilicic che si invola a rete e chiude definitivamente la partita, firmando lo 0-3 in favore degli atalantini che diventa il risultato finale del match.

